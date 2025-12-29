MONTORIO AL VOMANO, OPPOSIZIONE PRESENTA MOZIONE DI SFIDUCIA AL VICESINDACO

I gruppi di opposizione del Consiglio comunale di Montorio al Vomano hanno presentato una

mozione di sfiducia nei confronti del Vicesindaco, alla luce della recente condanna in primo grado

a cinque anni di reclusione per il reato di natura sessuale.

L’opposizione ritiene che tale vicenda determini una grave incompatibilità morale, politica e

istituzionale con il ruolo ricoperto all’interno dell’amministrazione comunale, anche in

considerazione della giovane età della vittima, una diciannovenne.

In una fase iniziale, i consiglieri di opposizione, nel pieno rispetto del principio della presunzione di

innocenza e delle garanzie previste dall’ordinamento, ma tenendo conto della gravità dei fatti

contestati e della delicatezza del ruolo istituzionale ricoperto, avevano fatto affidamento sul senso

di responsabilità del Vicesindaco, confidando in un suo spontaneo passo indietro a tutela delle

istituzioni comunali e della loro credibilità. Tale assunzione di responsabilità, tuttavia, non si è

verificata.

La mozione di sfiducia rappresenta inoltre un passaggio politico necessario per chiamare ciascun

consigliere comunale ad assumersi una responsabilità chiara, facendo emergere con trasparenza le

posizioni di chi, pur dichiarandosi pubblicamente a favore della lotta contro la violenza sulle

donne, non ha finora espresso alcuna presa di distanza nei confronti di un collega di maggioranza

condannato per reati di natura sessuale.

Alla luce della gravità e dell’urgenza della questione, l’opposizione ha chiesto al Sindaco di inserire

la mozione all’ordine del giorno nella seduta del Consiglio comunale che si terrà domani 30

dicembre, anche in virtù della mancata convocazione della Conferenza dei capigruppo, necessaria

secondo il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale a stabilire l’ordine del giorno

e la trattazione degli argomenti.

In caso contrario, i gruppi di opposizione non prenderanno parte alla seduta, ritenendo che

sarebbe comunque chiaro, così come ai cittadini montoriesi, il quadro di una compagine

amministrativa guidata dal Sindaco Fabio Altitonante che non assume una posizione netta e

coerente nella lotta contro la violenza sulle donne.



I consiglieri

Eleonora Magno, Andrea Guizzetti, Alessandro Di Giambattista, Alessia Nori, Raniero Barnabei e

Adele Ricci