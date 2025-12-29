MONTORIO AL VOMANO, OPPOSIZIONE PRESENTA MOZIONE DI SFIDUCIA AL VICESINDACO

I gruppi di opposizione del Consiglio comunale di Montorio al Vomano hanno presentato una
mozione di sfiducia nei confronti del Vicesindaco, alla luce della recente condanna in primo grado
a cinque anni di reclusione per il reato di natura sessuale.
L’opposizione ritiene che tale vicenda determini una grave incompatibilità morale, politica e
istituzionale con il ruolo ricoperto all’interno dell’amministrazione comunale, anche in
considerazione della giovane età della vittima, una diciannovenne.
In una fase iniziale, i consiglieri di opposizione, nel pieno rispetto del principio della presunzione di
innocenza e delle garanzie previste dall’ordinamento, ma tenendo conto della gravità dei fatti
contestati e della delicatezza del ruolo istituzionale ricoperto, avevano fatto affidamento sul senso
di responsabilità del Vicesindaco, confidando in un suo spontaneo passo indietro a tutela delle
istituzioni comunali e della loro credibilità. Tale assunzione di responsabilità, tuttavia, non si è
verificata.
La mozione di sfiducia rappresenta inoltre un passaggio politico necessario per chiamare ciascun
consigliere comunale ad assumersi una responsabilità chiara, facendo emergere con trasparenza le
posizioni di chi, pur dichiarandosi pubblicamente a favore della lotta contro la violenza sulle
donne, non ha finora espresso alcuna presa di distanza nei confronti di un collega di maggioranza
condannato per reati di natura sessuale.
Alla luce della gravità e dell’urgenza della questione, l’opposizione ha chiesto al Sindaco di inserire
la mozione all’ordine del giorno nella seduta del Consiglio comunale che si terrà domani 30
dicembre, anche in virtù della mancata convocazione della Conferenza dei capigruppo, necessaria
secondo il regolamento per il funzionamento del Consiglio comunale a stabilire l’ordine del giorno
e la trattazione degli argomenti.
In caso contrario, i gruppi di opposizione non prenderanno parte alla seduta, ritenendo che
sarebbe comunque chiaro, così come ai cittadini montoriesi, il quadro di una compagine
amministrativa guidata dal Sindaco Fabio Altitonante che non assume una posizione netta e
coerente nella lotta contro la violenza sulle donne.
I consiglieri
Eleonora Magno, Andrea Guizzetti, Alessandro Di Giambattista, Alessia Nori, Raniero Barnabei e
Adele Ricci
MONTORIO AL VOMANO, OPPOSIZIONE PRESENTA MOZIONE DI SFIDUCIA AL VICESINDACO
I gruppi di opposizione del Consiglio comunale di Montorio al Vomano hanno presentato una