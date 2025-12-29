RICOSTRUZIONE POST SISMA: PIÙ RISORSE PER TERAMO E PER L'ATER PRESIEDUTA DA GROTTA

La Cabina di coordinamento sisma, riunita nei giorni scorsi, ha espresso l’intesa sulle modifiche e integrazioni alle Ordinanze speciali per l’Abruzzo, finalizzate a garantire la piena realizzazione di interventi strategici di ricostruzione pubblica.

Il Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2016, Guido Castelli, ha disposto l’incremento delle risorse destinate ad alcune opere di particolare rilievo: un intervento di edilizia residenziale pubblica nel Comune di Teramo, la ricostruzione della Chiesa di Santa Maria Assunta a Campotosto, della chiesa di San Biagio a Montorio al Vomano e del Palazzo “ex De Luca” a Picciano.

Nel dettaglio, per l’intervento ATER di Teramo, in località Villa Gesso, è stato autorizzato un aumento del finanziamento che porta l’importo complessivo a oltre 1,5 milioni di euro, a seguito degli approfondimenti progettuali e della verifica di congruità tecnico-economica effettuata dall’Ufficio Speciale per la Ricostruzione Abruzzo.

Un analogo potenziamento riguarda la Chiesa di Santa Maria Assunta di Campotosto: l’importo complessivo dell’intervento viene aggiornato a oltre 6,4 milioni di euro, consentendo di affrontare la complessità dell’opera e di tutelare un bene di grande valore storico e identitario.

Per la chiesa di San Biagio a Montorio al Vomano l’incremento è pari a 140 mila euro, che porta il totale a 210 mila euro. Infine, per il Palazzo “ex De Luca” di Picciano sono stati stanziati ulteriori 1.525.606,64 euro, con un nuovo totale di progetto pari a 5.224.590,14 euro.

«Sono interventi calibrati e precisi per assicurare qualità, sicurezza e durata delle opere. Ogni variazione è attentamente valutata e rientra in un percorso trasparente che riguarda edifici importanti per le comunità», ha dichiarato Castelli, ringraziando il presidente della Regione Abruzzo, l’Ufficio ricostruzione e i sindaci per la collaborazione.

«Queste decisioni rappresentano un passo concreto verso il rilancio delle comunità colpite dal sisma», ha commentato il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, sottolineando la sinergia tra Commissario, Regione ed enti locali.

Sulla stessa linea l’assessore regionale Umberto D’Annuntiis, che ha parlato di «un segnale concreto dell’impegno della Regione nel garantire risposte rapide ed efficaci».

Soddisfazione anche dal presidente di ATER Teramo Alfredo Grotta, che ha evidenziato come l’adeguamento delle risorse permetterà di garantire qualità, sicurezza e sostenibilità dell’intervento a beneficio delle famiglie e della ricostruzione pubblica.