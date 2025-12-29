BILANCIO REGIONALE 2026–2028, CAVALLARI E MENNA: “MANOVRA DI AUSTERITÀ, ABRUZZO INSIEME DICE NO”

Il gruppo consiliare Abruzzo Insieme boccia senza esitazioni il Bilancio di previsione 2026–2028 della Regione Abruzzo, definendolo una manovra di austerità che penalizza cittadini, territori e prospettive di sviluppo. Per Cavallari e Menna, il documento contabile certifica il fallimento politico dell’attuale maggioranza e scarica sui contribuenti il peso di anni di scelte sbagliate.
Dietro il richiamo alla prudenza e al rigore, secondo Abruzzo Insieme, si nasconde un bilancio rigido e difensivo, incapace di affrontare i problemi strutturali della regione. Una manovra giudicata socialmente ingiusta, che rinvia le criticità invece di governarle, comprimendo servizi, diritti e opportunità.
Sanità sotto accusa
La sanità continua ad assorbire oltre 3 miliardi di euro l’anno, pari a circa il 75 per cento della spesa corrente, senza però garantire risultati adeguati. Persistono disavanzi, mobilità passiva, liste d’attesa interminabili e una rete territoriale debole. Il bilancio, sottolineano i consiglieri, non prevede riforme strutturali e si limita a interventi contabili, vincolando oltre 113 milioni di euro annui di IRPEF e IRAP al ripiano dei debiti pregressi. «I cittadini – accusano – pagano più tasse per coprire errori di gestione, non per migliorare i servizi».
Pressione fiscale e incertezza
L’addizionale regionale IRPEF viene definita una “tassa di emergenza permanente”, utilizzata per mantenere in equilibrio un sistema che non funziona. Gettiti incerti, accantonamenti forzati e il rischio di restituzioni allo Stato rendono il bilancio fragile e privo di prospettiva.
Tagli a sport, giovani e sociale
Per garantire gli equilibri contabili, la Giunta sceglie – secondo Abruzzo Insieme – di colpire i settori che tengono insieme la comunità: lo sport vede ridursi le risorse di oltre il 60 per cento, le politiche giovanili diventano marginali e il sociale resta sottofinanziato rispetto ai bisogni reali. «Non è una scelta tecnica, ma politica: si sacrifica il futuro per gestire il presente», attaccano Cavallari e Menna.
Investimenti a debito e poca visione
L’unica voce in crescita è quella degli investimenti, finanziati però quasi esclusivamente con nuovo indebitamento per 93,7 milioni di euro. Mutui accesi senza una strategia di sviluppo, senza politiche industriali e senza un piano credibile per lavoro e imprese. Il debito aumenta, mentre lo sviluppo resta, secondo il gruppo, una promessa vuota.
Territorio e prevenzione
In una regione fragile dal punto di vista sismico e idrogeologico, le risorse destinate alla Protezione civile rimangono sostanzialmente stabili e giudicate insufficienti. Ancora una volta si rincorrono le emergenze, invece di investire seriamente sulla prevenzione.
La posizione politica
Per Abruzzo Insieme questo bilancio non riduce le disuguaglianze, non rafforza i servizi territoriali, non sostiene i giovani e non costruisce sviluppo. È il bilancio di una Regione che amministra la crisi invece di affrontarla.
Per queste ragioni, il gruppo annuncia voto contrario al Bilancio di previsione 2026–2028 e rilancia le proprie priorità: una sanità riorganizzata ed efficiente, una fiscalità più equa, investimenti pubblici orientati a lavoro e coesione sociale e un bilancio che rimetta al centro persone, territori e futuro dell’Abruzzo.