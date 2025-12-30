FOTO-VIDEO/ TERAMO ACCOGLIE LA FIAMMA OLIMPICA (3 GENNAIO 2026): UNA CITTÀ APERTA AL MONDO TRA SPORT, CULTURA E VALORI

Teramo si prepara a vivere una giornata storica: il 3 gennaio la città accoglierà la Fiamma Olimpica di Milano Cortina 2026, trasformando il centro cittadino in un grande spazio di festa, sport e riflessione culturale. A sottolineare il significato dell’evento è stato il sindaco Gianguido D'Alberto, intervenuto questa mattina in conferenza stampa in Comune. «Teramo è una città aperta al mondo – ha dichiarato – e lo dimostra la sua storia e la sua capacità di accoglienza». Un’apertura testimoniata da manifestazioni simbolo come la Coppa Interamnia e dai percorsi di integrazione promossi attraverso il SAI. «Questo appuntamento – ha aggiunto il sindaco – ci impegna a rafforzare il legame tra la città e i valori dello sport, inteso come linguaggio universale e rete capace di unire persone e comunità». Un messaggio che sarà arricchito anche da momenti di riflessione culturale, grazie alle iniziative del Patto per la lettura, che accompagneranno il passaggio della torcia.

Accanto alla dimensione olimpica, Teramo conferma i suoi “brand” sportivi e culturali. Tra questi Sport sotto le stelle, il progetto che ogni settembre riunisce associazioni e cittadini per promuovere i valori dello sport come inclusione, partecipazione e benessere.

A illustrare il programma è stata l’assessora allo Sport Alessandra Ferri: «Sarà una giornata di festa, con un programma ricco e coinvolgente. I tedofori saranno protagonisti di un grande momento collettivo e non mancherà la musica, con il contributo del Conservatorio Braga». Il momento più atteso è previsto alle 17 in Largo San Matteo, dove la Fiamma Olimpica diventerà simbolo di memoria e futuro. «La torcia è una luce che illumina tutti – ha concluso Ferri – e sarà accompagnata dalla presenza di personaggi illustri che hanno reso grande lo sport, insieme alle letture preziose del Patto per la lettura».

Teramo si prepara così a vivere un evento di grande valore sportivo e simbolico, capace di raccontare l’identità di una città che guarda al mondo attraverso lo sport, la cultura e la partecipazione.

La Milano Cortina 2026 attraverserà l’Abruzzo con la Fiamma Olimpica, che sabato 3 gennaio 2026 farà tappa a Teramo nel primo pomeriggio. L’arrivo è previsto intorno alle 16:10, al termine di un percorso che, nella stessa giornata, toccherà diverse località costiere abruzzesi. In serata la staffetta ripartirà verso L'Aquila, con arrivo stimato alle 19:30.

Percorso e orari (3 gennaio 2026)

Arrivo in Abruzzo: la torcia percorre varie città della costa nella mattinata e nel primo pomeriggio.

Tappa a Teramo: arrivo ore 16:10 circa.

Itinerario urbano: passaggio nelle principali vie e piazze del centro cittadino, con il coinvolgimento di cittadini, istituzioni e scuole.

Tappa successiva: partenza verso L’Aquila, arrivo previsto alle 19:30.

Il significato della tappa

La tappa abruzzese si inserisce nel lungo viaggio della Fiamma, simbolo dei valori olimpici e della capacità dei territori di guardare al futuro, mettendo in relazione identità locali, città d’arte e luoghi simbolo dello sport.

Per dettagli puntuali sul percorso (vie specifiche) e per gli eventi collaterali, è consigliato consultare gli aggiornamenti ufficiali nei giorni immediatamente precedenti l’evento sui canali di Milano Cortina 2026 (Olympics.com e social ufficiali) e del Comune di Teramo.