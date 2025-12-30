PENNA SANT’ANDREA APPROVA IL BILANCIO 2026–2028: STABILITÀ, PROGRAMMAZIONE E RILANCIO PER IL COMUNE

Il Consiglio comunale riunitosi nella serata di ieri in Piazza Vittorio Veneto ha rappresentato un passaggio significativo per il Comune di Penna Sant’Andrea e per il percorso amministrativo del prossimo triennio.

Al termine di una discussione ampia e approfondita, il Consiglio ha approvato il Bilancio di previsione 2026–2028, un atto che segna una fase di riequilibrio che restituisce al Paese una prospettiva concreta di stabilità, programmazione e rilancio. Nella stessa seduta sono stati approvati anche importanti regolamenti comunali relativi al Verde Pubblico, all’utilizzo delle sale comunali e ai controlli interni, strumenti fondamentali per rafforzare l’organizzazione dell’Ente e migliorare la qualità dell’azione amministrativa.

Il Sindaco Nicola Salini ha espresso soddisfazione per il rispetto dei termini di legge nell’approvazione del bilancio.

«Riuscire ad approvare il bilancio nei tempi previsti significa mettere il Comune nelle condizioni di operare fin dai primi mesi del 2026 con piena capacità programmatoria e decisionale», ha dichiarato. «Questo ci consentirà di avviare le procedure per importanti interventi legati alla ricostruzione post sisma 2016».

Anche gli Assessori hanno evidenziato il valore del lavoro svolto.

«È il risultato di un percorso costruito con rigore e responsabilità, che unisce attenzione ai conti e visione amministrativa», hanno sottolineato, rimarcando l’importanza dei regolamenti approvati come strumenti di ordine, trasparenza ed efficienza.

Il Sindaco ha inoltre ricordato come l’approvazione del bilancio si inserisca in un quadro più ampio di risultati già conseguiti dall’Amministrazione.

«Questo passaggio si aggiunge all’importante finanziamento di circa 1,8 milioni di euro ottenuto per la ricostruzione dell’edificio comunale Marullo, un risultato che questa Amministrazione è riuscita ad ottenere grazie al lavoro e al supporto della Struttura Commissariale post sisma 2016 e dell’Ufficio Speciale della Ricostruzione della Regione Abruzzo che ringraziamo per l’attenzione costante verso il nostro territorio».

Un sentito ringraziamento è stato infine rivolto alla maggioranza consiliare e agli uffici comunali per il senso di responsabilità e l’impegno dimostrati.

Il Comune di Penna Sant’Andrea si avvia così verso il 2026 con basi amministrative più solide e con una rinnovata capacità di programmazione, nella consapevolezza che serietà istituzionale e lavoro condiviso rappresentano il presupposto essenziale per il rilancio della comunità.