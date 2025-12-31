ROSETO, BILANCIO DI FINE ANNO: INVESTIMENTI RECORD E SERVIZI POTENZIATI

Conferenza stampa di fine anno dell’Amministrazione comunale di Roseto degli Abruzzi, che è stata l'occasione per tracciare un bilancio delle attività svolte e degli obiettivi raggiunti nel 2025. Insieme alla Giunta e ai rappresentanti del Consiglio comunale, il Sindaco Mario Nugnes ha rivendicato il rispetto del programma di mandato e una linea amministrativa fondata su trasparenza, lavoro di squadra e investimenti concreti.

Il dato più rilevante riguarda le opere pubbliche: 56 milioni di euro di investimenti complessivi, cifra mai raggiunta prima, con cantieri avviati o conclusi su mense scolastiche, collegamenti viari, biblioteche, piazze, difesa della costa e impianti sportivi. Importante anche il cambio di passo sulle manutenzioni e l’avvio di un piano asfalti da oltre 2 milioni di euro.

Sul fronte turistico il 2025 segna un record con 570 mila presenze, grazie a eventi di qualità, promozione integrata del territorio e politiche di destagionalizzazione. Crescono anche cultura e istruzione, con festival di rilievo nazionale, iniziative per i giovani e un netto miglioramento dei servizi scolastici.

Significativa la svolta nel sociale, con fondi aumentati da 800 mila a 1,3 milioni di euro, e nella digitalizzazione dei servizi comunali. Avanzano inoltre i progetti di rigenerazione urbana, sicurezza e videosorveglianza, mentre il bilancio dell’Ente si chiude con un avanzo libero di 1,6 milioni di euro e nuove assunzioni programmate.

Un bilancio complessivo che, secondo l’Amministrazione, restituisce l’immagine di una città in trasformazione, con basi solide per proseguire il percorso di crescita anche nel 2026.