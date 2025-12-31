CONCERTO DI INIZIO ANNO A GIULIANOVA CON TONY ESPOSITO

La città di Giulianova si prepara a vivere una serata di grande suggestione musicale con le sonorità, percussioni e contaminazioni culturali del celebre artista napoletano Tony Esposito.

Quello di sabato 3 gennaio, nella cornice di Piazza Buozzi alle ore 21:30, sarà un evento di festa e condivisione, capace di coinvolgere ed emozionare il pubblico.

L'appuntamento con l'artista di “Kalimba de Luna”, brano simbolo che ha segnato un capitolo importante della storia della musica pop italiana, capace di influenzare artisti del calibro di Pino Daniele, Edoardo Bennato, Gino Paoli, James Senese e Lucio Dalla, rappresenta un’occasione speciale per ritrovarsi e festeggiare insieme l'arrivo del nuovo anno.