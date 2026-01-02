REGIONE/ ECCO LA MANOVRA DA 5,6 MILIARDI E L’IMMAGINE DEL CENTRODESTRA COMPATTO

La maggioranza di centrodestra celebra l’approvazione della manovra finanziaria regionale da 5,6 miliardi di euro con una foto simbolica: vertici istituzionali schierati e sorridenti, a ribadire all’esterno l’idea di una coalizione unita. È il giorno della rivincita politica dopo settimane di tensioni, culminate con la “tagliola” sugli emendamenti dell’opposizione. Dal fronte della giunta arriva un messaggio identitario: il bilancio viene presentato come espressione di una destra che, nelle parole dell’assessore al Bilancio, mette “l’amore per la propria terra” prima di ogni ideologia. Ma dietro la narrazione politica, il provvedimento si traduce in una lunga e frammentata lista di stanziamenti, molti dei quali legati a fondi che, al momento, esistono solo sulla carta.

MICRO-STANZIAMENTI IMMEDIATI

Tra i capitoli di spesa già inseriti nel bilancio figurano contributi puntuali e di importo limitato:

20.000 euro per il progetto “Discovering Abruzzo in Cina”

100.000 euro per un impianto sportivo nell’istituto penale minorile dell’Aquila

Conferma di 1.220.000 euro al Napoli Calcio, senza riduzioni, per ulteriori sei stagioni di ritiro a Castel di Sangro

IL FONDO DA 7 MILIONI: RISORSE PROMESSE, NON DISPONIBILI

Viene istituito un fondo da 7 milioni di euro destinato a turismo, sport, cultura, sociale, protezione civile e agricoltura. Tuttavia, il fondo parte con dotazione zero: le risorse dovrebbero arrivare da eventuali maggiori entrate tributarie ed extratributarie.

Secondo l’opposizione, si tratta di un impegno solo teorico, subordinato a incassi futuri tutt’altro che certi.

IL FONDO DA 16,15 MILIONI VINCOLATO ALLE MAGGIORI ENTRATE

Stessa impostazione per un secondo fondo da 16.150.000 euro, anch’esso condizionato all’effettivo aumento delle entrate regionali. In caso di copertura, le risorse sarebbero destinate a una vasta platea di interventi.

TURISMO, CULTURA E GRANDI EVENTI

1.500.000 euro per L’Aquila Capitale della Cultura e per il progetto Pescara Capitale della Cultura e dell’Arte contemporanea

150.000 euro alla Fondazione Abruzzo Film Commission

210.000 euro per il funzionamento dei teatri di Vasto, San Salvo, Lanciano, Atri, Sulmona, Avezzano e Tagliacozzo

70.000 euro al Comune di Campo di Giove per sviluppo turistico e ritiri sportivi

150.000 euro al Comune di Caramanico Terme per crisi del turismo termale

SPORT E MANIFESTAZIONI

50.000 euro all’ Asd Amicacci Abruzzo

50.000 euro per la Corsa degli Zingari

50.000 euro per la Interamnia World Cup

100.000 euro all’Unione dei Comuni Val Vibrata per Comunità europea dello sport

10.000 euro Premio Dean Martin 2026

10.000 euro Premio John Fante 2026

AGRICOLTURA, ZOOTECNIA E AMBIENTE

1.200.000 euro ai Consorzi di Bonifica per aumento dei costi energetici

600.000 euro per interventi nel settore della zootecnia

500.000 euro per danni da fauna selvatica

600.000 euro per infrastrutture idrauliche del Fucino

SOCIALE, SANITÀ E VOLONTARIATO

1.000.000 euro per trasporto scolastico disabili

600.000 euro per interventi a favore dei caregiver minori

700.000 euro all’ Agenzia di Protezione civile per attività di volontariato

300.000 euro per una postazione 118 a Carsoli

60.000 euro per la Giornata mondiale dei sordi

TRASPORTI, INFRASTRUTTURE E IMPRESE

400.000 euro a sostegno delle imprese ferroviarie per il traffico merci

80.000 euro per imprese dei servizi ai traffici marittimi

200.000 euro alla Tua per attività formative

200.000 euro per Abruzzo Regione del Benessere

CULTURA, PREMI E IDENTITÀ LOCALI

50.000 euro Premio Borsellino

40.000 euro Premio Pigro

20.000 euro Premio Cardinale Mazzarino

10.000 euro Premio internazionale della fotografia Di Venanzo

30.000 euro alla Fondazione Oncologica Santa Rita-Fogi

20.000 euro per valorizzazione dei Cunicoli di Claudio

50.000 euro per il riconoscimento di Paesi dell’Affresco e Paesi dipinti

UNIVERSITÀ E RICERCA

50.000 euro per ricerca universitaria

50.000 euro all’Università d’Annunzio per uno studio sulla rigenerazione di Sulmona

10.000 euro al Conservatorio Braga di Teramo

EVENTI LOCALI