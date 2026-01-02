NOI MODERATI TERAMO, OLTRE 300 TESSERATI NEL 2025: BILANCIO POSITIVO E SGUARDO AL 2026-2027

Il coordinamento provinciale di Noi Moderati – Provincia di Teramo chiude il 2025 con un bilancio ampiamente positivo, segnato da una crescita organizzativa costante e da un rafforzamento della presenza sul territorio. Un risultato certificato dal raggiungimento di oltre 300 tessere provinciali, dato che conferma la partecipazione attiva e la fiducia dei cittadini in un progetto politico fondato su moderazione, concretezza e ascolto.

Nel corso dell’anno il partito ha lavorato sul radicamento territoriale attraverso la nomina di nuovi coordinatori comunali in diversi centri della provincia, rafforzando la rete locale e il collegamento diretto con le comunità. Un impegno condiviso dal gruppo provinciale, dai coordinatori, dai consiglieri e dagli iscritti, che ha consentito di consolidare la presenza di Noi Moderati nelle istituzioni locali e di promuovere iniziative concrete sul territorio.

Tra i momenti più significativi del 2025 figurano il Congresso Provinciale, con il rinnovo degli organismi e la definizione delle strategie future, e la partecipazione al Congresso Nazionale, nel corso del quale sono state confermate le linee di unità del partito e assegnate responsabilità nazionali a esponenti della provincia di Teramo.

Lo sguardo è ora rivolto al biennio 2026-2027, caratterizzato da importanti appuntamenti elettorali, con le elezioni provinciali e comunali nei principali centri, e dal prossimo congresso regionale, chiamato a definire obiettivi, programmi e strategie per il rafforzamento del progetto politico in Abruzzo.

«Il 2025 è stato un anno intenso e ricco di soddisfazioni – dichiara il segretario provinciale Bruno Valentini – grazie all’impegno di tutta la nostra comunità politica. Guardiamo al 2026 con entusiasmo e determinazione, pronti ad affrontare le sfide future al servizio dei cittadini della provincia di Teramo».