ROSETO, ANNULLATI GLI AUMENTI SULLE TARIFFE DELLA MENSA SCOLASTICA PER IL TEMPO PIENO NELLA SCUOLA PRIMARIA

Accogliamo con soddisfazione ”, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, “chela maggioranza, con  delibera di giunta del 22.12.25, abbia accolto la nostra propostapur con un anno di ritardodi riportarele tariffe della mensa scolastica per il tempo pieno nella scuola primariaalle misure differenziate previste per il 2024 in base all’ISEE”

Quello che ci chiediamo è se l’amministrazione Nugnes abbia finalmente compreso l’importanza della mensa nella scuola primaria”, intervengono Marco Tritella (M5S), Mario Mazzoni e Donatela Di Cesare (AVS), Marco Palermo (PRC), Marco Sacchetti e Paola Aloisi (Gruppi Civici Progressisti), “che, oltretutto, è a pieno titolo un momento formativper i bambini oppure se la scelta sia  legata ad altri fattori   che cambiano  temporaneamente il modo di approcciare i problemi in vista delle elezioni amministrative  2027.image0.jpeg

Nell’anno appena trascorso  ricordiamo che la refezione  per il  tempo pieno presente nelle scuole di Santa Lucia, Campo a Mare e Voltarrostoera stata fissata una tariffa unica di € 4,907che aumentava il costo per le famiglie dal 16,90% al 63,67%rispetto a quello sostenuto per il 2024.

Siamo intervenuti con una specifica mozione a Gennaio 2025  integrata a Marzo 2025 per riportare  le tariffe a quelle del 2024 oppure per concedere un contributo straordinario annullando il maggior costo sostenuto dalle famiglie.

La mozione nel consiglio del 16.4.2025 è stata bocciata e per  le sole famiglie con reddito ISEE fino a 16 mila euro è stato poi riconosciuto un contributo per eliminare gli aumenti.

Ora la marcia indietro, si torna anche per la refezionedel tempo pieno nelle scuole primarie ai ticket del 2024 con ripristino delle fasce ISEE e con partenza del servizio da Settembre.

Ci auguriamo  che la sceltaconclude la consigliera, “sia davvero frutto di una maggiore consapevolezza delle esigenze  delle famiglie; per quanto ci riguardacontinueremo con il nostro lavoro  attento dall’opposizione affinchè  siano date risposte adeguate  in ogni ambito della vita della nostra Comunità, evitando storture, come nel caso degli aumenti dello scorso anno sulla mensa della scuola primaria” 

Gruppo consiliare liberi progressisti:

MoVimento 5 Stelle

Alleanza Verdi e Sinistra 

Partito della Rifondazione Comunista

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa