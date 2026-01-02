ROSETO, ANNULLATI GLI AUMENTI SULLE TARIFFE DELLA MENSA SCOLASTICA PER IL TEMPO PIENO NELLA SCUOLA PRIMARIA

“Accogliamo con soddisfazione ”, esordisce la consigliera Rosaria Ciancaione, capogruppo dei Liberi Progressisti, “chela maggioranza, con delibera di giunta del 22.12.25, abbia accolto la nostra proposta, pur con un anno di ritardo, di riportarele tariffe della mensa scolastica per il tempo pieno nella scuola primaria, alle misure differenziate previste per il 2024 in base all’ISEE”

“Quello che ci chiediamo è se l’amministrazione Nugnes abbia finalmente compreso l’importanza della mensa nella scuola primaria”, intervengono Marco Tritella (M5S), Mario Mazzoni e Donatela Di Cesare (AVS), Marco Palermo (PRC), Marco Sacchetti e Paola Aloisi (Gruppi Civici Progressisti), “che, oltretutto, è a pieno titolo un momento formativo per i bambini, oppure se la scelta sia legata ad altri fattori che cambiano temporaneamente il modo di approcciare i problemi in vista delle elezioni amministrative 2027.

Nell’anno appena trascorso ricordiamo che la refezione per il tempo pieno presente nelle scuole di Santa Lucia, Campo a Mare e Voltarrosto, era stata fissata una tariffa unica di € 4,907, che aumentava il costo per le famiglie dal 16,90% al 63,67%, rispetto a quello sostenuto per il 2024.

Siamo intervenuti con una specifica mozione a Gennaio 2025 integrata a Marzo 2025 per riportare le tariffe a quelle del 2024 oppure per concedere un contributo straordinario, annullando il maggior costo sostenuto dalle famiglie.

La mozione nel consiglio del 16.4.2025 è stata bocciata e per le sole famiglie con reddito ISEE fino a 16 mila euro è stato poi riconosciuto un contributo per eliminare gli aumenti.

Ora la marcia indietro, si torna anche per la refezionedel tempo pieno nelle scuole primarie ai ticket del 2024 con ripristino delle fasce ISEE e con partenza del servizio da Settembre.

Ci auguriamo che la scelta”, conclude la consigliera, “sia davvero frutto di una maggiore consapevolezza delle esigenze delle famiglie; per quanto ci riguarda, continueremo con il nostro lavoro attento dall’opposizione affinchè siano date risposte adeguate in ogni ambito della vita della nostra Comunità, evitando storture, come nel caso degli aumenti dello scorso anno sulla mensa della scuola primaria”

Gruppo consiliare liberi progressisti:

MoVimento 5 Stelle

Alleanza Verdi e Sinistra

Partito della Rifondazione Comunista

Un’Altra Idea di Roseto

Roseto Progressista e Coraggiosa