BILANCIO REGIONALE 2026-2028: TUTTI I FONDI TRA SPESA CERTA E RISORSE LEGATE ALLE MAGGIORI ENTRATE

Nel bilancio regionale 2026-2028, una manovra complessiva da 5,6 miliardi di euro approvata dal Consiglio regionale il 30 dicembre dopo un confronto durato due giorni, trovano spazio numerosi stanziamenti destinati a settori strategici, dal sociale alle infrastrutture, dal turismo alla cultura. Tra le voci più rilevanti figurano quasi 4 milioni di euro per il contrasto allo spopolamento delle aree montane, 1,8 milioni di euro per le funzioni pubbliche dell’aeroporto d’Abruzzo, che nel 2025 ha superato il milione di passeggeri, e oltre un milione di euro per interventi legati alle avversità atmosferiche.
GLI STANZIAMENTI PLURIENNALI
Per il triennio sono previsti:
-
3.866.612 euro per interventi contro lo spopolamento delle aree montane;
-
3.129.399 euro per trasporto e assistenza scolastica;
-
240mila euro di contributi alle Province per ciechi e sordomuti;
-
64mila euro per servizi sociali e socio-assistenziali;
-
300mila euro per associazioni che operano a favore delle persone con disabilità;
-
600mila euro per interventi regionali sulla vita indipendente;
-
420mila euro a sostegno delle famiglie con minori affetti da disabilità gravi;
-
500mila euro per i caregiver familiari;
-
50mila euro per anziani vittime di criminalità;
-
30mila euro per soggiorni educativo-terapeutici destinati a bambini e adolescenti diabetici;
-
500mila euro nel 2026 per il pagamento delle franchigie assicurative sui danni da fauna selvatica;
-
1.059.372 euro per interventi conseguenti ad avversità atmosferiche e per l’adeguamento delle infrastrutture urbane;
-
847.498 euro per i programmi provinciali di sistemazione idraulica e pronto intervento sui corsi d’acqua;
-
1.792.081 euro per le funzioni pubbliche svolte dall’aeroporto d’Abruzzo;
-
1.130.875 euro come contributo al funzionamento del Parco regionale Sirente-Velino;
-
84.749 euro per il risarcimento dei danni da fauna selvatica nel territorio del Parco.
CONTRIBUTI PREVISTI PER IL 2026
Per il solo 2026 il bilancio assegna risorse a manifestazioni, sport e realtà associative:
-
50mila euro alla Federazione italiana Scherma – delegazione Abruzzo;
-
50mila euro alla Federazione italiana Pallamano – delegazione Abruzzo;
-
200mila euro all’ASD Special Olympics Italia per i XXXVII Giochi nazionali invernali di Ovindoli;
-
1.220.000 euro complessivi al Napoli Calcio per ulteriori sei stagioni sportive;
-
50mila euro per la sede dell’Associazione nazionale alpini di Pratola Peligna;
-
50mila euro per la Perdonanza celestiniana;
-
42.374 euro per tre anni alla Fiera di Lanciano;
-
67.799 euro per tre anni all’Ente Mostra dell’Artigianato artistico abruzzese.
Alle spese di funzionamento del Consiglio regionale sono destinati 28 milioni di euro nel triennio.
LE LEGGI RIFINANZIATE
Nel 2026 vengono rifinanziate anche diverse leggi regionali:
-
200mila euro per la Notte dei Serpenti;
-
40mila euro per la tutela delle minoranze linguistiche;
-
400mila euro per il Festival dannunziano;
-
20mila euro per progetti di valorizzazione del patrimonio medievale;
-
60mila euro per la valorizzazione dei tratturi;
-
90mila euro per il Festival dei Popoli europei;
-
40mila euro per la Giostra Cavalleresca di Sulmona;
-
40mila euro per il Mastrogiurato di Lanciano;
-
10mila euro per l’Osservatorio Legalità;
-
100mila euro per i Premi internazionali Flaiano;
-
70mila euro per la manifestazione Marsicaland.
GLI ALTRI INTERVENTI
Tra gli interventi prioritari figurano ulteriori stanziamenti:
-
287mila euro come contributo straordinario al teatro Marrucino;
-
100mila euro per il Premio Ignazio Silone;
-
30mila euro all’Istituto nazionale Tostiano;
-
25mila euro per il Premio internazionale Sabina Santilli;
-
150mila euro al Coni Abruzzo per gli Italian Silver Games;
-
100mila euro per il Piano Neve;
-
60mila euro al Centro diurno disabili di Alanno;
-
930mila euro per il trasporto pubblico locale;
-
400mila euro per la promozione del brand Abruzzo;
-
30mila euro per il Festival Montagna Bruxelles 2026;
-
200mila euro a favore dei nuclei familiari con pazienti oncologici;
-
50mila euro per Komen Italia 2026;
-
336mila euro per sport e borse di studio;
-
20mila euro per il Premio Città di Penne;
-
50mila euro per istruzione e formazione professionale;
-
40mila euro per Festiv’Alba nel sito archeologico di Alba Fucens;
-
20mila euro per il Premio Benedetto Croce;
-
100mila euro per la Fiera della birra artigianale;
-
70mila euro per la partecipazione della Regione Abruzzo al Salone del Libro 2026.
LE RISORSE LEGATE ALLE MAGGIORI ENTRATE
Accanto ai fondi certi, la manovra prevede 7 milioni di euro destinati a turismo, sport, cultura, sociale, protezione civile e agricoltura, risorse che saranno disponibili solo in caso di accertamento di maggiori entrate tributarie ed extratributarie. Lo stesso meccanismo finanzia ulteriori 16 milioni di euro di interventi, tra cui:
-
1.500.000 euro per L’Aquila Capitale della Cultura e per il progetto Pescara Capitale della Cultura e dell’Arte contemporanea;
-
1.200.000 euro a sostegno dei Consorzi di bonifica per l’aumento dei costi energetici;
-
1.000.000 euro per il trasporto scolastico dei disabili;
-
700mila euro di rimborso all’Agenzia regionale di protezione civile per le attività di volontariato;
-
600mila euro per infrastrutture idrauliche nel Fucino.
Una parte consistente della manovra resta dunque legata alla capacità della Regione di incassare risorse aggiuntive, rendendo questi capitoli di spesa subordinati all’effettivo incremento delle entrate.