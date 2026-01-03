PRIMA NATA DEL 2026, IL SINDACO IN VISITA AL MAZZINI: “OGNI NASCITA È UNA LUCE DI SPERANZA”

Questa mattina, il Sindaco Gianguido D’Alberto ha portato il saluto della città alla prima nata dell’anno all’ospedale Mazzini. Accompagnato dall’Assessore con delega ai servizi demografici Pina Ciammariconi il primo cittadino ha fatto visita a Maria Vittoria, primogenita di Simone Marini e Paola Centinaro. Alla piccola, nata il 2 gennaio alle ore 4:30, il Sindaco e l’Assessore hanno lasciato, come da tradizione, un piccolo dono. “Oggi, come tradizione, abbiamo voluto portare il saluto della Città alla piccola Maria Vittoria e i nostri più cari auguri ai suoi genitori Simone e Paola, ai quali va l’abbraccio di tutta la comunità teramana – sottolinea il Sindaco – a Maria Vittoria, così come a tutti i nuovi nati, auguriamo di riuscire a concretizzare quel diritto alla felicità che pervade la nostra Costituzione, realizzando tutti i loro sogni. Ogni nascita rappresenta una vera e propria luce, quella luce che anche in questo Natale, in cui guerre, violenze, disvalori, caratterizzano la quotidianità di milioni di persone, deve spingerci a non perdere mai la speranza”. Ad accogliere le istituzioni, il personale del reparto e il Direttore sanitario dell’ospedale Mazzini Guido Angeli. Personale che ha evidenziato come il 2025 si sia chiuso, al Mazzini, con 660 nascite, 22 in più rispetto al 2024. Un segnale di fiducia, in un periodo caratterizzato sia a livello locale che nazionale da un forte calo delle nascite. “Dati che confermano la bontà della battaglia che questa Amministrazione porta avanti da sempre – commenta il Sindaco – per il potenziamento del Mazzini con l’istituzione di una vera e propria TIN, la terapia intensiva neonatale, e per garantire a Teramo l’ospedale di secondo livello, obiettivo fondamentale che il nostro territorio deve sostenere e perseguire”.