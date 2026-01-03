MANOVRA REGIONALE, CAVALLARI ATTACCA: “PIÙ TASSE, TAGLI E ZERO RISPOSTE. LA COESIONE DEL CENTRODESTRA È SOLO PROPAGANDA”

Duro affondo del consigliere regionale Giovanni Cavallari sulla manovra finanziaria approvata dalla Regione Abruzzo. Secondo l’esponente dell’opposizione, esiste una distanza evidente tra la narrazione trionfalistica della maggioranza di centrodestra e la realtà che vivono quotidianamente cittadini e territori.
“Parliamo di una manovra da 5,6 miliardi di euro segnata da tagli generalizzati ai dipartimenti – sottolinea Cavallari – e di una finanziaria che lo stesso centrodestra ha prima presentato e poi modificato nel tentativo di renderla politicamente sostenibile e presentabile ai cittadini”. Al centro delle critiche anche l’aumento dell’Irpef regionale, imposto per coprire i debiti della sanità.
Debiti che, secondo il consigliere, non producono alcun miglioramento concreto dei servizi: “Le liste d’attesa restano inaccettabili, la mobilità passiva continua a crescere e i Lea sono ancora lontani dagli standard richiesti. A pagare sono sempre gli stessi: i cittadini”.
Preoccupazione viene espressa anche per la gestione della Protezione civile regionale, definita un settore strategico per una regione fragile come l’Abruzzo. “Invece di investire su prevenzione, pianificazione e sostegno ai volontari – afferma Cavallari – assistiamo a una progressiva marginalizzazione del comparto, con risorse limitate e una visione più emergenziale che strutturale. Un approccio miope che espone il territorio a rischi sempre maggiori”.
Nel mirino anche la situazione della provincia di Teramo, che risulterebbe “ancora una volta penalizzata e ridimensionata, con un peso politico sempre più marginale nelle scelte strategiche regionali”. Un territorio che, secondo Cavallari, contribuisce in modo significativo ma continua a ricevere risposte insufficienti.
“Di fronte a questo quadro – conclude – sentire la maggioranza vantarsi di essere ‘unita e coesa’ appare fuori luogo. L’unità non è un valore se serve solo a difendere scelte sbagliate e a scaricare i costi sui cittadini senza offrire soluzioni. La politica dovrebbe migliorare la vita delle persone e la sicurezza dei territori, non celebrare una compattezza che produce più tasse, meno servizi e nessuna prospettiva di cambiamento”.