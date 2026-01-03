MARTINSICURO INAUGURA LA STATUA DEL NETTUNO, NUOVO SIMBOLO DELL’IDENTITÀ MARINARA DELLA CITTÀ

Si è svolta questa mattina a Martinsicuro la cerimonia di inaugurazione della Statua del Nettuno – Dio del Mare, opera artistica in pietra modellata donata alla comunità cittadina. Un evento partecipato e sentito che ha unito istituzioni, cittadini e operatori del territorio, celebrando il profondo legame della città con il mare e la sua storia.

La giornata si è aperta alle ore 10.00 presso la Sala Consiliare con i saluti istituzionali del sindaco Massimo Vagnoni, seguiti dagli interventi del donatore Alfredo Di Felice, dell’architetto collaboratore del progetto Tucci Pasquale e dello scultore Stefano Faccini. L’incontro è stato moderato da Simone Tommolini, presidente degli operatori turistici.

Alle ore 11.30, presso il Molo Nord di Martinsicuro, si è tenuta la cerimonia ufficiale di inaugurazione della statua, accompagnata dalla benedizione, suggellando simbolicamente l’ingresso dell’opera nel patrimonio culturale e identitario della città.

"Questa statua rappresenta molto più di un’opera artistica: è un segno tangibile della nostra identità marinara, della storia e del futuro di Martinsicuro - ha dichiarato il sindaco Massimo Vagnoni - Ringrazio il donatore e l’artista per aver consegnato alla città un simbolo destinato a diventare un punto di riferimento culturale e turistico".

Emozionato l’intervento del donatore Alfredo Di Felice, che ha sottolineato il valore della donazione: "Questo gesto nasce dall’amore profondo per Martinsicuro. Donare il Nettuno alla comunità significa restituire qualcosa a una città che mi ha dato tanto, con l’auspicio che quest’opera possa essere sentita come patrimonio di tutti. Con mia moglie Gabriella abbiamo voluto sottrarre qualcosa al nostro tempo per consegnarlo per sempre alla comunità di Martinsicuro. Nettuno Dio del Mare nasce dal profondo legame con le nostre radici storiche, con l’antica Truentum e con questa terra che ci ha visti nascere, crescere e vivere. Il passato non è qualcosa di lontano o concluso, ma un ponte che ci unisce al presente e ci accompagna verso il futuro".

“Il Nettuno è stato concepito come una figura di protezione e di forza, capace di dialogare con il mare e con chi vive quotidianamente questo territorio. La scelta della pietra calcarea della Majella richiama la solidità e la memoria, elementi centrali nella storia di Martinsicuro e nelle tradizioni abruzzesi.

L’opera nasce da un lavoro profondamente legato al territorio, con un respiro verso l’alto che vuole essere un richiamo all’attenzione verso l’ambiente e la natura. Per me è stato anche uno stimolo a riportare al centro la manualità, valore fondamentale dell’arte scultorea. Ringrazio i donatori per la grande sensibilità dimostrata nel comprendere l’importanza di sostenere l’arte e la bellezza, così come tutte le persone del mio team di lavoro che mi hanno affiancato nella realizzazione questo progetto” ha dichiarato lo scultore Stefano Faccini.

Con l’inaugurazione della Statua del Nettuno, Martinsicuro arricchisce il proprio spazio urbano di un’opera dal forte valore simbolico, destinata a diventare un nuovo elemento distintivo del paesaggio cittadino e un’attrazione culturale per residenti e visitatori.