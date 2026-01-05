RINVIATA LA XX EDIZIONE DELLA FIERA DELL’EPIFANIA DI TERAMO PER MALTEMPO

A causa delle previsioni meteo avverse attese per la giornata di domani, l’organizzazione comunica ufficialmente il rinvio della XX Edizione della Fiera dell’Epifania, uno degli appuntamenti più attesi dell’inizio dell’anno nel capoluogo abruzzese.

La decisione è stata presa per garantire la sicurezza di espositori, visitatori e operatori, evitando possibili disagi legati alle condizioni atmosferiche sfavorevoli.

La manifestazione si svolgerà regolarmente nella nuova data di domenica 11 gennaio 2026, mantenendo invariati luogo e orari:

📍 Luogo: Teramo

🕗 Orario: dalle 08:00 alle 20:00

La Fiera dell’Epifania tornerà ad animare le vie cittadine con artigianato, prodotti tipici, dolciumi e specialità tradizionali, offrendo a cittadini e visitatori una giornata di festa e convivialità.

L’organizzazione ringrazia tutti per la comprensione e invita la cittadinanza a partecipare numerosa domenica prossima per celebrare insieme questa storica ricorrenza.