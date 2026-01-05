LUCILLA, SPOSTATA LA DATA DI TERAMO: LO SHOW SI TERRÀ IL 18 GENNAIO (ORE 17), IL COMUNE ANCORA NON COMUNICA...

Per i bambini – e non solo – è una vera rock star. Cambia però il calendario dell’attesissimo appuntamento con Lucilla a Teramo: la data inizialmente prevista per il 6 gennaio è stata ufficialmente rinviata al 18 gennaio a causa delle condizioni meteo avverse ma il Comune non se ne è ancora accorto. Lo spostamento è stato comunicato attraverso i canali ufficiali dell’artista, dove si legge chiaramente che il rinvio è legato al maltempo. Restano invariati luogo e modalità di partecipazione, mentre tutte le informazioni aggiornate su orari e biglietti sono disponibili sul sito di riferimento lucillakids.com. Il calendario degli eventi di Lucilla comprende diverse formule: dal Lucilla Party, pensato come momento di incontro e gioco con il pubblico, al Lucilla Show, vero e proprio spettacolo teatrale con scenografie, luci e sorprese, fino al Mini Live Show, una versione più breve dello spettacolo principale. L’organizzazione ricorda che date e orari sono in costante aggiornamento e che, per dettagli logistici, è possibile contattare direttamente le strutture ospitanti. Intanto, sul fronte locale, non mancano le critiche alla gestione degli eventi natalizi in città. Secondo alcune valutazioni politiche, il bilancio delle iniziative promosse dall’amministrazione comunale non avrebbe prodotto i risultati attesi, nonostante un investimento complessivo rilevante. Un dibattito che resta aperto, mentre l’attenzione delle famiglie è ora rivolta al nuovo appuntamento di gennaio. Insomma la befana a Teramo si sposta addirittura al 18 gennaio...si ricordano i costi: il comune ha pagato per Lucilla oltre 30 mila euro quando normalmente, ci dicono gli esperti di ingaggi si propone al massimo a 10 mila euro.