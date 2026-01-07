VIDEO/ IN ARRIVO A TERAMO LE UNITA' DI STRADA...AIUTERANNO I BISOGNOSI

Il Comune di Teramo dà l’avvio al progetto “Unità di strada”. A partire dal mese di gennaio, prenderà il via un programma di contrasto alla povertà estrema e di attenzione alle fasce più fragili della cittadinanza, promosso dall’Assessorato alle Politiche Sociali e realizzato in co-progettazione con la Protezione Civile Gran Sasso di Teramo. Il progetto, ha l’obiettivo di intercettare e incontrare, nelle ore notturne e lungo le strade comunali, le persone che vivono in condizioni di grave marginalità e che si trovano a dormire in strada. Attraverso un contatto diretto - e salvaguardando l’opportuna discrezione - sarà garantito un primo sostegno immediato e l’accompagnamento verso i servizi comunali competenti, per una eventuale presa in carico. Il progetto “Unità di Strada” si inserisce in una visione più ampia di conoscenza del territorio e di costruzione di una comunità più giusta e solidale, nel pieno rispetto della dignità umana e dei diritti fondamentali di ogni persona. "Questo progetto – dichiara l’Assessore alle Politiche Sociali, Stefania Di Padova – è stato fortemente voluto per dare un segnale chiaro: le istituzioni devono tornare ad avvicinarsi agli ultimi, a chi vive ai margini e spesso non ha voce. 'Unità di Strada' rappresenta un atto concreto di responsabilità e di umanità, un modo per essere presenti laddove il bisogno è più invisibile. Un sentito ringraziamento va alla Protezione Civile Gran Sasso di Teramo per la disponibilità e la sensibilità dimostrate, e a tutte le Forze dell’Ordine che, nell’esercizio quotidiano delle loro funzioni, svolgono non solo un fondamentale lavoro di sicurezza sul territorio, ma anche un prezioso ruolo di ascolto, umanità e vicinanza proprio alle persone più fragili".