DOPO GIULIANOVA, PROFILI FAKE SU INSTAGRAM: COLPITO ANCHE IL SINDACO DI PINETO DELL’ORLETTA

Dopo il sindaco di Giulianova, finito nei giorni scorsi nel mirino di un falso profilo Instagram, anche il primo cittadino di Pineto, Alberto Dell’Orletta, è stato vittima di un post fake comparso sul social network. L’episodio conferma un fenomeno sempre più diffuso, quello dell’utilizzo di account falsi per diffondere contenuti ingannevoli o attribuire dichiarazioni mai rilasciate, con il rischio di creare confusione tra i cittadini e danneggiare l’immagine delle istituzioni. Anche in questo caso il post non risulta riconducibile in alcun modo al sindaco, che non ha alcun profilo ufficiale collegato ai contenuti diffusi. L’attenzione resta alta e non si escludono segnalazioni alle autorità competenti per individuare gli autori delle falsificazioni digitali. L’invito rivolto ai cittadini è quello di verificare sempre l’autenticità delle fonti, diffidando da profili e post non ufficiali, soprattutto quando riguardano amministratori pubblici e figure istituzionali.