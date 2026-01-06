VIDEO-FOTO/ LA BEFANA SCENDE DAL CAMPANILE: A SORPRESA È IL SINDACO MARIO NUGNES

Roseto degli Abruzzi con il naso all’insù per uno degli appuntamenti più attesi delle festività. Ieri mattina la Befana è scesa dal campanile della Chiesa dell’Assunta e a vestire i panni della simpatica vecchietta è stato il sindaco di Roseto degli Abruzzi, Mario Nugnes, che ha così potuto ammirare la sua città dall’alto, definendola “sempre più meravigliosa”. Un evento ormai diventato un punto di riferimento per il territorio, capace ogni anno di richiamare famiglie e bambini nel cuore di piazza della Repubblica. Il momento clou ha visto cinque Befane che si caleranno in modo coreografico dall’alto del campanile. Ad accompagnare il pomeriggioè stata la musica dal vivo de Le Ombre, che hanno proposto un repertorio dedicato ai grandi successi degli anni ’60 e ’70, tra beat e pop-rock. »Mi sono messo in gioco per questa bella ed emozionante tradizione che portano avanti da anni e in diversi comuni», ha dichiarato il Sindaco di Roseto degli Abruzzi.