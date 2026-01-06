MAXI SEQUESTRO DI DROGA, IL PLAUSO DELLA LEGA ALLA SQUADRA MOBILE DI TERAMO

La Lega esprime plauso alla squadra mobile della Questura di Teramo per la brillante operazione che ha portato all’arresto di un cittadino albanese e al sequestro di 114 kg di droga pronta per essere immessa sul mercato. Un risultato che riafferma il principio di legalità e conferma l'elevato livello di competenza delle nostre forze dell’ordine. Ai poliziotti e agli inquirenti va il nostro ringraziamento per il lavoro svolto". Così Roberto D'Auri, responsabile provinciale del Dipartimento Sicurezza della Lega Teramo. "L'operazione– aggiunge – evidenzia ancora una volta quanto sia centrale il tema della sicurezza per il nostro territorio. La cronaca locale, dal capoluogo alla costa, dalla Val Vibrata all’entroterra, ci racconta quasi ogni giorno di episodi di microcriminalità, furti, risse, accoltellamenti e molestie. Fenomeni ormai diffusi e non più isolati. Accanto al lavoro encomiabile delle nostre forze dell'ordine, serve un’azione concreta che punti da un lato sul rafforzamento della loro presenza sul territorio, dall’altro sulla riqualificazione degli spazi urbani con più illuminazione, decoro, pulizia e luoghi che favoriscano la socialità. Va promossa inoltre un'integrazione autentica, fondata sul rispetto delle regole e sulla responsabilità condivisa oltre che sulla cultura del lavoro. La Lega – conclude D'Auri – è pronta a collaborare con tutte le istituzioni per individuare strategie efficaci e condivise nell’interesse della sicurezza e del benessere dei cittadini".