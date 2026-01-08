VIDEO/ RISCALDAMENTO AL PASCAL E QUINTE DELLO SCIENTIFICO: D’ANGELO CONVOCA L’INCONTRO CON STUDENTI E DIRIGENZA

Proseguono le contestazioni legate alle condizioni degli istituti scolastici cittadini. Al centro delle proteste, da un lato, il malfunzionamento del riscaldamento all’Istituto Pascal, dall’altro la richiesta delle due classi quinte del liceo scientifico di poter rimanere nella sede del Liceo Forti, senza ulteriori spostamenti. Sulla vicenda è intervenuto il presidente della Provincia di Teramo, Camillo D’Angelo, che ha convocato per questo pomeriggio, alle ore 17:00, un incontro con la dirigenza scolastica e i rappresentanti degli studenti. L’obiettivo è fare chiarezza sulle criticità segnalate e provare a individuare soluzioni condivise, in un clima che resta teso ma aperto al confronto.