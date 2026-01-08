VIDEO/ TORNA IL PREMIO BORSELLINO CON INCONTRI E TESTIMONI IN TUTTE LE PROVINCE D'ABRUZZO

Il Premio Borsellino si conferma anche quest’anno come una delle più articolate e significative rassegne culturali ed educative abruzzesi, dedicate alla promozione della legalità, della memoria e dell’impegno civile. Il programma della trentaquattresima edizione è stato presentato questa mattina, nella Sala Fabiani di Palazzo dell’Emiciclo, all’Aquila. Il Premio è sostenuto dal 2023 da un’apposita legge regionale, coinvolge l’intero territorio estendendosi sulle quattro province e dando vita a un programma ampio e diffuso che prevede decine di appuntamenti, incontri, spettacoli, presentazioni di libri, proiezioni cinematografiche e momenti di riflessione collettiva. Il Consiglio regionale dell’Abruzzo, principale partner istituzionale della manifestazione, continua il suo impegno nel sostenere lo sforzo degli organizzatori, riconoscendo il profondo valore educativo del Premio e lo spessore delle testimonianze che ogni anno vengono proposte a ragazzi e ragazze delle scuole d’Abruzzo. “La cultura della legalità, della memoria, del ricordo, della difesa dei magistrati e dei tanti eroi veri del nostro quotidiano, sono gli esempi che vogliamo dare ai nostri giovani ed il Premio è fortemente penetrante nelle scuole per formare gli adulti di domani” ha dichiarato il presidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo, Lorenzo Sospiri, e ha aggiunto: “La Legge regionale che istituisce e finanzia la partecipazione della Regione al ‘Premio nazionale Paolo Borsellino’, riconosce concretezza e solidità ad iniziative affidate fino ad allora ad attività di puro volontariato. Il nostro è un Paese civile che combatte la criminalità con servitori dello Stato come Giovanni Falcone e Paolo Borsellino ed il nostro sostegno all’iniziativa, che toccherà l’intero territorio regionale, sarà massimo”. “E’ un esempio di legalità e di modelli positivi per i più giovani, da portare nelle scuole per divulgare messaggi giusti da parte di chi, in silenzio, serve lo Stato", ha detto l’assessore alle politiche sociali e culturali della Regione Abruzzo, Roberto Santangelo, presente all’incontro con la stampa. “Questo Premio trasmette un messaggio chiaro: la lotta alla illegalità riguarda ognuno di noi e questo messaggio è importante che arrivi soprattutto ai giovani affinché facciano della legalità uno stile di vita. Borsellino diceva che la paura non deve frenarci, la paura va combattuta con il coraggio” ha aggiunto la consigliera regionale, Antonietta La Porta.

Fin dai primi mesi, il Premio Borsellino dedica grande attenzione ai temi della memoria storica, con le iniziative legate alla Giornata della Memoria e al Giorno del Ricordo, affrontando il valore del ricordo come strumento educativo e civile, anche attraverso spettacoli teatrali e musicali rivolti in particolare alle giovani generazioni. Ampio spazio è riservato alle giornate dedicate al contrasto del bullismo e del cyberbullismo, con spettacoli di teatro educativo e la proiezione in anteprima di docufilm istituzionali, che offrono occasioni di confronto diretto con studenti, docenti e famiglie. Accanto a questi temi, il programma affronta questioni di grande attualità sociale come la lotta alla droga, la sostenibilità ambientale, i diritti civili e la disabilità, sempre con un taglio educativo e partecipativo. Particolare rilievo assumono i momenti dedicati al “coraggio delle donne”, distribuiti in diverse città, che intrecciano riflessione culturale, testimonianza e linguaggio artistico. Il cuore ideale del Premio resta il richiamo costante alla memoria delle vittime di mafia e alla lotta alla criminalità organizzata. In questo senso, assumono un valore centrale gli appuntamenti di “memoria e impegno”, con la partecipazione di autorevoli rappresentanti delle istituzioni e protagonisti della lotta a Cosa Nostra, così come le iniziative del 23 maggio dedicate al ricordo delle stragi di Capaci e Via D’Amelio, che coinvolgono simultaneamente più città abruzzesi. Tra gli eventi di maggiore impatto culturale si inseriscono le anteprime cinematografiche, le proiezioni del film “Paolo vive” e la mostra fotografica “Mafia 1982/1992”, proposta in esclusiva e accompagnata da incontri e momenti di approfondimento, a conferma della volontà di unire linguaggi diversi per rafforzare il messaggio di legalità. Il percorso si concluderà simbolicamente in autunno con le ultime proiezioni, i concerti e, soprattutto, con la cerimonia di premiazione finale, che rappresenta il momento di sintesi di un anno intenso di lavoro, confronto e partecipazione. Alla conferenza stampa hanno preso parte il sindaco di Giulianova, Iwan Costantini, con l’assessora alle politiche sociali, Lidia Albani, per il programma ‘Scuola di educazione alla legalità Falcone e Borsellino’; Frà Emiliano Antenucci, frate cappuccino noto per il suo impegno nel silenzio e nella fede, che ha ricevuto il Premio Nazionale Paolo Borsellino in una cerimonia a Pescara nell'ottobre 2025, per il suo contributo alla legalità e ai valori umani; la portavoce del Premio, Francesca Martinelli.

Il programma

23 gennaio, Giulianova, Municipio, conferenza stampa di presentazione del programma “Scuola di educazione alla legalità Falcone e Borsellino”; 26 gennaio, L’Aquila, Palazzo Margherita, conferenza stampa di presentazione del programma della Città dell’Aquila del 34° Premio Borsellino; 27 gennaio, L’Aquila, Palazzo Margherita, Giornata della Memoria; 28 gennaio, Giulianova, Kursaal, Giornata della Memoria; 28 gennaio, Pescara, Teatro Sant’Andrea, Giornata della Memoria con spettacolo contro il razzismo e concerto dei “Fuori Posto”; 5 febbraio, Pescara, Teatro Sant’Andrea, Giornata mondiale contro il bullismo con spettacolo teatrale “Sono bella così”; 6 febbraio, Pescara, Teatro Sant’Andrea, Giornata contro il cyberbullismo con anteprima del docufilm “Cuori connessi” e spettacolo teatrale; 6 febbraio, L’Aquila, Palazzo Margherita, Giornata mondiale contro il bullismo; 9 febbraio, Giulianova, Kursaal, Giornata mondiale contro il bullismo; 10 febbraio, L’Aquila, Palazzo Margherita, Giorno del Ricordo delle Foibe; 10 febbraio, Atri, Giornata del Ricordo; 21 febbraio, Pineto, Auditorium, anteprima nazionale del libro “Rapsie”; 21 febbraio, Vasto, Liceo Scientifico, presentazione del libro “Rapsie”; 25 febbraio, Giulianova, Kursaal, presentazione del film Rai “Passo dopo passo”; 25 febbraio, Roseto, Municipio, presentazione del libro “Rapsie”; 26 febbraio, Teramo, Istituto Alessandrini, presentazione del libro “Rapsie”; 2 marzo, Giulianova, Kursaal, Giornata contro la droga; 4 marzo, Teramo, Istituto Alessandrini, evento “Il coraggio delle donne”; 5 marzo, Pescara, Teatro Sant’Andrea, evento “Il coraggio delle donne”; 5 marzo, L’Aquila, Palazzo dei Nobili, presentazione del libro “Mai” e concerto “Donne in musica”; 6 marzo, L’Aquila, Palazzo Margherita, evento “Il coraggio delle donne”; 7 marzo, L’Aquila, Libreria Colacchi, presentazione libro su Enzo Tortora; 7 marzo, Pescara, Municipio, presentazione libro su Enzo Tortora; 18 marzo, Giulianova, Sala Bindi, presentazione del libro “Rapsie”; 19 marzo, Vasto, Liceo Scientifico, incontro “Memoria e impegno”; 20 marzo, L’Aquila, Palazzo Margherita, incontro “Memoria e impegno”; 21 marzo, L’Aquila, Libreria Colacchi, presentazione libro di Giuseppe Leonelli; 23 marzo, Teramo, Biblioteca Delfico, presentazione del libro “Il Ciccione”; 24 marzo, Teramo, Istituto Alessandrini, presentazione del libro “Il Ciccione”; 25 marzo, Giulianova, Kursaal, evento “Primavera dei diritti”; 30 marzo, Vasto, Liceo Scientifico, presentazione del libro “Il Ciccione”; 13 aprile, Pineto, Auditorium, presentazione del libro “Il Ciccione”; 14 aprile, L’Aquila, Palazzo Margherita, incontro “Sostenibilità è il nuovo nome della solidarietà”; 17 aprile, Vasto, Liceo Scientifico, concerto e presentazione del libro “In un solo corpo”; 17 aprile, Pescara, presentazione del libro “In un solo corpo”; dal 3 al 15 maggio, Giulianova, Kursaal, mostra fotografica “Mafia 1982/1992”; 15 maggio, Giulianova, Kursaal, incontro “La cultura salverà il mondo”; 22 maggio, L’Aquila, Palazzo Margherita, incontro “Memoria e impegno”; 22 maggio, L’Aquila, Auditorium, concerto “La buona novella” del Chorus Novus; 23 maggio, Pescara, Piazza Salotto, commemorazione di Capaci e via D’Amelio; 23 maggio, Teramo, Piazza Martiri, commemorazione di Capaci e via D’Amelio; 23 maggio, Giulianova, Kursaal, commemorazione di Capaci e via D’Amelio; 23 maggio, Chieti, Piazza Vico, commemorazione di Capaci e via D’Amelio; 31 maggio e 1 giugno, Tortoreto, Lungomare, giornate “Narrazioni positive” per pace, legalità e solidarietà; 1 e 2 agosto, Tortoreto, Lungomare, giornate “Narrazioni positive” dedicate ad Abruzzo, tradizioni e identità; 12 ottobre, L’Aquila, Palazzo Margherita, conferenza stampa mostra fotografica “Mafia 1982/1992”; 13 ottobre, Pescara, Teatro Sant’Andrea, conferenza stampa e spettacolo teatrale educativo; 14 ottobre, Teramo, incontri con Pino Fazio; 15 ottobre, L’Aquila, Palazzo dei Nobili, proiezione del film “Paolo vive” e mostra fotografica contro la mafia; 16 ottobre, Giulianova, Kursaal, proiezione del film “Paolo vive”; 18 ottobre, L’Aquila, Palazzo Margherita, presentazione dei libri “Rapsie” e “Il Ciccione”; 21 ottobre, Pescara, Teatro Sant’Andrea, proiezione del film “Paolo vive”; 21 ottobre, L’Aquila, Auditorium del Parco, concerto “Jesus Christ Superstar”; 23 ottobre, L’Aquila, Auditorium GDF, cerimonia di premiazione del Premio Borsellino; 24 novembre, L’Aquila, Palazzo dei Nobili, concerto dedicato alle donne; 25 novembre, L’Aquila, Palazzo Margherita, evento “Il coraggio delle donne”; 3 dicembre, Giulianova, Kursaal, Giornata sulla disabilità.