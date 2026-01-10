VIDEO/ NUOVO TEATRO AL KURSAAL, L’ANNUNCIO DEL SINDACO: APPALTO AL VIA ENTRO IL 2026

Entro il 2026 partirà l’appalto per la realizzazione del nuovo teatro al Kursaal. Ad annunciarlo è stato il sindaco di Giulianova, Jwan Costantini, che ha confermato la volontà dell’amministrazione comunale di imprimere una svolta decisiva a uno dei progetti culturali più attesi della città. Il nuovo teatro sorgerà all’interno del Kursaal, edificio simbolo del patrimonio storico e architettonico giuliese, destinato a diventare un punto di riferimento per la vita culturale e artistica del territorio.

«L’obiettivo – ha spiegato il primo cittadino – è arrivare all’avvio della gara entro il 2026, completando prima tutti i passaggi tecnici e amministrativi necessari». Un cronoprogramma che punta a trasformare il Kursaal in uno spazio moderno e funzionale, capace di ospitare spettacoli teatrali, eventi culturali e iniziative aperte a un pubblico ampio e diversificato. L’intervento si inserisce in una strategia più ampia di valorizzazione del centro urbano e di rilancio dell’offerta culturale cittadina, con l’intento di restituire alla comunità un luogo identitario e di aggregazione. L’annuncio del sindaco segna un passo importante verso un progetto atteso da anni, che potrebbe rappresentare un volano culturale e turistico per Giulianova, rafforzandone il ruolo nel panorama culturale regionale.