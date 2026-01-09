VIA LIBERA AL PROGETTO “MAGIC ITALY’S CENTRE” PER L’E-BIKE TURISMO NELL’AREA SISMA

Via libera alla Conferenza dei Servizi per il progetto “Magic Italy’s Centre”, l’iniziativa finanziata dal Piano Nazionale Complementare – Next Appennino (misura B2.2) che punta a valorizzare il turismo in e-bike e la riqualificazione dei territori colpiti dai terremoti del 2009 e del 2016. La determinazione dirigenziale n.1 del 9 gennaio 2026 sancisce la conclusione positiva del procedimento, con il Comune di Teramo capofila di altri 25 Comuni dell’area sisma.

Il progetto viene attuato attraverso un partenariato speciale pubblico-privato con il Consorzio Ecotouring Soc. Cons. a r.l., incaricato della realizzazione e gestione dei servizi di pubblico interesse legati all’e-bike tourism. Le azioni previste mirano a migliorare accoglienza e fruizione delle aree pedo-ciclabili, con quattro direttrici principali: segnaletica e interventi leggeri sui percorsi ciclabili e sentieristici (aree sosta e cartellonistica informativa), formazione e informazione per imprese e nuove figure professionali (tra cui accompagnatori cicloturistici), mappatura e georeferenziazione dell’offerta turistica con strumenti digitali (app, portale e touch screen), oltre a marketing territoriale, brandizzazione e attività di networking e coinvolgimento degli stakeholder.

Nel percorso amministrativo, già impostato con atti di Consiglio e Giunta nel 2025, sono state recepite anche le integrazioni tecniche richieste dal soggetto gestore Unioncamere e trasmesse dal Consorzio Ecotouring, validate tramite perizia asseverata dai collaudatori in corso d’opera con funzioni di verifica di conformità dei servizi. La Conferenza di Servizi è stata indetta in forma semplificata e asincrona per acquisire intese, pareri, autorizzazioni, nulla osta e assensi necessari, con l’invito rivolto a un ampio elenco di amministrazioni e soggetti competenti.

Dagli atti risultano pareri favorevoli già acquisiti, tra cui quelli di alcuni enti territoriali e della Soprintendenza Speciale PNRR in merito ai pareri favorevoli delle Soprintendenze competenti. Per le amministrazioni che non hanno comunicato determinazioni nei termini, opera il meccanismo del silenzio-assenso previsto dalla normativa. È stato inoltre dato atto che non si è resa necessaria la convocazione in modalità sincrona.

Parallelamente sono state attivate le procedure di Valutazione di Incidenza Ambientale (VINCA) ai sensi dell’art.5 del DPR 357/1997. La Provincia di Ascoli Piceno ha dichiarato irricevibile l’istanza relativa al sito Natura 2000 “Ponte D’Arli” (IT5340005), indicando come ente gestore unico l’Unione Montana del Tronto e Valfluvione, che ha poi espresso parere positivo: la segnaletica, secondo quanto riportato, insistendo su tratti stradali già esistenti e con materiali a minimo impatto, non determinerebbe incidenze dirette, indirette o cumulative sull’integrità del sito, e le aree di sosta non risultano previste all’interno dell’area tutelata.

La determinazione, pur con esito complessivamente positivo della Conferenza di Servizi, rinvia l’approvazione dell’Iniziativa 1 all’esito delle VINCA ancora pendenti presso Regione Abruzzo, Regione Lazio e l’Area Protetta nazionale del Parco Nazionale Gran Sasso–Monti della Laga.