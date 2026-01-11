L’AQUILA CAPITALE DELLA CULTURA 2026, PASSAGGIO DI CONSEGNE AD AGRIGENTO

Passaggio di consegne, nella serata di ieri al teatro Pirandello, tra Agrigento Capitale italiana della Cultura 2025 e L’Aquila Capitale della Cultura 2026. Il sindaco Francesco Micciché ha ceduto simbolicamente il testimone al primo cittadino aquilano Pierluigi Biondi, durante una cerimonia istituzionale che ha chiuso l’anno di eventi agrigentini, ripercorsi anche in un video riepilogativo. L’appuntamento ufficiale di apertura per L’Aquila è fissato al 17 gennaio all’auditorium della scuola della Guardia di Finanza, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. L’evento sarà presentato da Francesca Fagnani e Paride Vitale. Il programma 2026, intitolato “Un territorio, mille capitali”, prevede oltre 300 eventi in 300 giorni tra arte, musica, teatro, cinema e danza, con progetti speciali tra cui un’opera di Nicola Piovani, una mostra al MAXXI L’Aquila dedicata a Fabio Mauri e iniziative firmate da Marinella Senatore e Liu Bolin.