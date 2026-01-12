NUOVI BUS A METANO, IN ABRUZZO ENTRANO IN SERVIZIO 40 MEZZI TUA: FLOTTA PIÙ GIOVANE E MENO EMISSIONI



Prosegue in Abruzzo il percorso di ammodernamento del trasporto pubblico locale. Sono entrati in servizio 40 nuovi autobus alimentati a metano (CNG, gas naturale compresso), già operativi su diverse linee urbane ed extraurbane della regione. Un tassello che si inserisce nel programma strutturale e pluriennale di investimenti portato avanti dalla Regione Abruzzo insieme a Tua Abruzzo, con l’obiettivo di rinnovare progressivamente il parco mezzi e migliorare la qualità complessiva del servizio.

L’immissione dei nuovi autobus rappresenta un ulteriore passaggio di un piano organico che negli anni ha consentito di innalzare in modo costante gli standard di affidabilità, sicurezza e sostenibilità ambientale sull’intero territorio regionale. La continuità degli investimenti, sottolineano dalla Regione, ha inoltre permesso di raggiungere risultati significativi sul fronte dell’età media dei mezzi: oggi il parco autobus Tua si attesta intorno agli 8 anni, un valore inferiore alla media nazionale, che nel trasporto pubblico locale oscilla generalmente tra 11 e 12 anni.

Dal punto di vista ambientale, i nuovi autobus a metano garantiscono una riduzione delle emissioni rispetto ai mezzi di precedente generazione, con livelli complessivi sotto la media nazionale. Un contributo concreto al miglioramento della qualità dell’aria e alla diminuzione dell’impatto ambientale del sistema di mobilità regionale.

La distribuzione dei 40 mezzi è stata definita sulla base di criteri tecnici e operativi, in coerenza con il piano di rinnovo della flotta e con le esigenze dei diversi bacini di utenza, nel rispetto del principio di equità territoriale tra aree urbane ed extraurbane. Nel dettaglio, 12 autobus sono stati assegnati a Giulianova, 4 a Lanciano, 6 ad Avezzano, 8 a Sulmona, 3 sull’asse Pescara–Penne e 7 alle linee extraurbane di Pescara.

L’operazione, oltre a rafforzare progressivamente l’offerta di trasporto pubblico regionale, punta a incrementare sicurezza, comfort e affidabilità dei servizi, mantenendo invariata l’organizzazione complessiva.

«L’entrata in servizio di questi 40 nuovi autobus rappresenta un ulteriore passaggio di un percorso avviato da anni, che ha consentito alla Regione Abruzzo di rinnovare progressivamente il parco mezzi del trasporto pubblico locale», ha dichiarato l’assessore regionale ai Trasporti Umberto D’Annuntiis, ribadendo che si tratta di interventi inseriti in «un piano organico di investimenti che procede per fasi successive su scala regionale».

Secondo l’assessore, gli interventi in corso vanno nella direzione di consolidare e migliorare l’offerta di trasporto pubblico: «Garantendo continuità dei servizi, affidabilità dei collegamenti e standard qualitativi omogenei». D’Annuntiis ha inoltre precisato che l’entrata in servizio dei nuovi mezzi non comporterà cambiamenti per gli utenti: «Tutti i servizi continueranno a essere regolarmente assicurati, mantenendo invariati orari, frequenze e canali di vendita».

«Il trasporto pubblico regionale rimane un servizio, organizzato e gestito come trasporto pubblico locale, e gli investimenti messi in campo sono finalizzati a renderlo sempre più moderno, sostenibile ed efficiente, a beneficio dei cittadini e dei territori», ha aggiunto. Un’attenzione particolare, nelle parole dell’assessore, è riservata anche al profilo organizzativo: «Gli interventi si inseriscono in un quadro di rafforzamento complessivo del sistema, con particolare attenzione alla valorizzazione del personale, che resta pienamente parte integrante del servizio e del suo sviluppo». «L’obiettivo – ha concluso – è continuare a far crescere il trasporto pubblico abruzzese, migliorandone nel tempo qualità, sostenibilità e affidabilità, nel segno dell’equità territoriale e della continuità dei servizi».

I nuovi mezzi introdotti da Tua sono autobus Iveco Crossway City LE e Line NF da 12 metri. Si tratta di veicoli di ultima generazione progettati per alzare gli standard in termini di sostenibilità, sicurezza e comfort. Alimentati a gas naturale compresso, assicurano una significativa riduzione delle emissioni inquinanti: il particolato risulta praticamente azzerato e si registra una forte diminuzione degli ossidi di azoto. Inoltre, la compatibilità con il biometano consente di ridurre drasticamente anche le emissioni di anidride carbonica, contribuendo agli obiettivi di transizione ecologica soprattutto nei contesti urbani.

Sul fronte della sicurezza, gli autobus sono dotati dei più moderni sistemi di assistenza alla guida: dispositivi per il rilevamento degli angoli ciechi, monitoraggio della velocità e dello stato di attenzione del conducente, pensati per aumentare la protezione di passeggeri e utenti della strada, in particolare nelle aree a maggiore densità di traffico.

Importanti anche gli aspetti legati all’accessibilità: pianale ribassato e rampe dedicate facilitano salita e discesa, rendendo i mezzi più fruibili anche alle persone con mobilità ridotta e migliorando il flusso alle fermate. Quanto al comfort, gli interni sono moderni e luminosi, con sedute confortevoli e climatizzazione efficiente; la ridotta rumorosità del motore rende più piacevole la percorrenza. Cura specifica è stata dedicata infine al posto guida, progettato con criteri ergonomici per migliorare le condizioni di lavoro degli autisti e incrementare la sicurezza complessiva.

Grazie all’elevata efficienza dei motori e alla riduzione dei consumi, i nuovi autobus permettono anche una migliore ottimizzazione dei costi di gestione e una maggiore affidabilità nel tempo, confermando la strategia di investimento su un sistema di trasporto pubblico moderno, sicuro e sostenibile.