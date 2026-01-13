FOTO/ STRADA DISSESTATA IN VIA SILVIO SPATOCCO A SAN NICOLO': L’APPELLO DEI RESIDENTI, ARRIVA SBRACCIA E CHIUDE SUBITO LE BUCHE

Gent.mo Direttore, torno dopo mesi a malincuore a risottolineare il problema del manto stradale che affligge i residenti di via Silvio Spatocco a S. Nicolò a Tordino. Con l'arrivo dell'inverno e quindi delle piogge la situazione è peggiorata. Memore di quanto lei mi scrisse, e cioè che l'assessore , a seguito della mia prima segnalazione sarebbe intervenuto o avrebbe quantomeno fatto un sopralluogo nella realtà nulla di tutto ciò è avvenuto. Il problema si amplifica in quanto nella suddetta via risiedono invalidi che hanno non poche difficoltà a percorrere quei 50 mt per raggiungere la statale come può notare dalle foto che allego. Conscio anche del fatto che nei mesi invernali gli impianti di agglomerati bituminosi non sono per lo più attivi, auspico almeno che l'ufficio competente intervenga almeno per le buche più gravi con sacchi di asfalto a freddo.

La prego di fare suo questo ulteriore appello nel nome di chi non sa come farsi ascoltare e cioè i più fragili.

Sul posto è intervenuto velocissimamente l'assessore Mimmo Sbraccia ed ha richiuso subito le buche.