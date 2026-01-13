VIDEO/ COMMISSIONE URGENTE SULL'AUTOSTRADA A/14 E TRASPORTI, PEPE: “SITUAZIONE DRAMMATICA PER COLPA DELLA GIUNTA MARSILIO-D'ANNUNTIIS”

Dalla maggioranza è arrivata la richiesta di una convocazione urgente della commissione competente. Al centro della discussione c’è l'Autostrada A 14, definita una vera emergenza: una condizione ormai insostenibile sul fronte della mobilità, con ripercussioni pesanti su lavoratori pendolari e camionisti. Alla protesta si sono uniti anche diversi sindaci, scesi in piazza per ottenere risposte dal governo regionale e nazionale, risposte che – denunciano – continuano a non arrivare. Tra i punti evidenziati anche il tema dell’alta velocità: a San Benedetto, è stato ribadito, il Frecciarossa effettua sette fermate al giorno, mentre a Giulianova soltanto una. Un divario che alimenta polemiche e richieste di riequilibrio. Accuse pesanti arrivano dal consigliere regionale Dino Pepe anche sulla gestione del trasporto pubblico locale. Si parla di condizioni critiche di Tua, di totale mancanza di confronto con lavoratori e sindacati e di un clima che ha portato, nei giorni scorsi, allo sciopero unitario delle sigle sindacali, compatte contro quella che definiscono la gestione attuale del sistema trasporti regionale. Nel mirino anche le subconcessioni, i tagli alle corse – soprattutto nelle aree interne – e l’evasione tariffaria. Un quadro complessivo definito “drammatico”, con la Giunta Marsilio-D’Annuntiis accusata di non intervenire su nessuno dei temi aperti.