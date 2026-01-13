CI SIAMO QUASI, IN USCITA IL BANDO PER IL RESTAURO DEL VECCHIO MUNICIPIO: PRIORITÀ A SALA CONSILIARE E UFFICI DEL SINDACO

È in uscita entro fine mese il bando per i lavori di recupero del vecchio municipio di Teramo, in piazza Orsini. Un intervento atteso da tempo e destinato a segnare una fase decisiva per il rilancio dell’edificio storico che attende l'avvio da quasi 10 anni: la durata prevista dei lavori è di almeno tre anni, ma nel frattempo il Comune punta a rendere nuovamente fruibili, nel più breve tempo possibile, alcuni spazi strategici. La priorità, indicata chiaramente negli atti, riguarda la sala consiliare, che dovrà tornare utilizzabile “al più presto”. Insieme alla sala, il bando prevede anche la riconsegna del gabinetto del sindaco e della stanza del sindaco, considerati ambienti essenziali per riportare pienamente operativa la sede istituzionale. Questi elementi – tempistiche di riconsegna e ripristino anticipato di aree specifiche – saranno oggetto di valutazione e contribuiranno al punteggio complessivo assegnato alle proposte, rendendo la fase di selezione particolarmente competitiva. «Tutto quello che la norma consente lo abbiamo messo nel bando», dichiara l’assessore ai Lavori pubblici Marco Di Marcantonio, sottolineando l’impostazione del bando e l’obiettivo dell’amministrazione: garantire regole chiare e massima trasparenza nella procedura. Il percorso prevede la pubblicazione del bando entro fine gennaio, con gli adempimenti previsti tra Comune, Usr e Anac. Salvo imprevisti, l’aggiudicazione dei lavori potrebbe arrivare entro fine marzo, consentendo di avviare rapidamente l’iter successivo.

Il Rup (responsabile unico del procedimento) è Alessandra Di Giuseppe Cafà. Sarà inoltre nominata una commissione che avrà il compito di valutare e selezionare i vincitori, sulla base di regole uguali per tutti e di criteri che porteranno alla scelta finale dell’offerta migliore. Di Marcantonio ha evidenziato che si punta ad affidare il lavoro ad imprese del territorio per cui il ribasso sarà decisamente contenuto.

Con la pubblicazione ormai imminente, l’avvio del bando rappresenta un passaggio chiave per il futuro del vecchio municipio: da un lato un intervento strutturale di lunga durata, dall’altro la richiesta di risultati immediati su spazi simbolici e fondamentali per la vita amministrativa della città.