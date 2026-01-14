×

Avviso

Non ci sono cétégorie

VIDEO-FOTO/ MARSILIO IN VAL VIBRATA: “PRESENZA, ASCOLTO E CONTROLLO DIRETTO SUI TERRITORI”

Giornata di lavoro nella Val Vibrata per il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, che il 13 gennaio 2026 ha effettuato una visita istituzionale tra amministrazioni comunali e realtà produttive della provincia di Teramo, con tappe a Controguerra, Sant’Egidio alla Vibrata e Colonnella, oltre a un sopralluogo tecnico a Martinsicuro per verificare lo stato di avanzamento dei lavori di difesa della costa.

Un tour a tappe, improntato sul confronto diretto con il territorio, che – nelle intenzioni del governatore – punta a monitorare da vicino le dinamiche di sviluppo locale, sostenere il tessuto economico vibratiano e fare il punto sui progetti in corso e sulle prospettive future.

INCONTRI CON AMMINISTRATORI E IMPRESE

La visita si è articolata attraverso momenti di dialogo con amministratori e rappresentanti delle comunità locali, ma anche con il mondo produttivo, considerato strategico per l’economia dell’area. A Sant’Egidio alla Vibrata, Marsilio ha fatto tappa in alcune aziende d’eccellenza, tra cui il Maglificio Gran Sasso, realtà simbolo del manifatturiero abruzzese e punto di riferimento nel settore tessile.

Un’occasione, questa, per ribadire il ruolo delle imprese come motore di occupazione e competitività, ma anche per verificare esigenze, criticità e opportunità legate a un comparto che rappresenta uno dei pilastri economici della provincia teramana.

MARTINSICURO: SOPRALLUOGO SULLA DIFESA DELLA COSTA

Non solo industria e amministrazione. Nel pomeriggio il presidente si è spostato a Martinsicuro, dove ha effettuato un sopralluogo sui lavori di difesa della costa, interventi considerati cruciali per la protezione del litorale e per la tutela delle infrastrutture, dell’ambiente e delle attività turistiche.

Una tappa dal valore operativo, che rientra nell’impostazione di governo rivendicata dallo stesso Marsilio: seguire direttamente l’andamento dei cantieri e verificare sul posto lo stato delle opere.

“GOVERNO FATTO DI PRESENZA E CONTROLLO”

Nel corso della giornata, Marsilio ha ribadito la linea che caratterizza la sua azione amministrativa, sintetizzata in tre parole: “presenza, ascolto e controllo diretto”. Un messaggio indirizzato ai territori, con l’obiettivo di rafforzare il legame tra Regione ed enti locali, valorizzare le filiere produttive e mantenere alta l’attenzione su interventi strategici per lo sviluppo.

La visita in Val Vibrata, dunque, si inserisce in una più ampia attività di monitoraggio e relazione istituzionale, finalizzata a sostenere l’economia locale e a programmare, con amministratori e imprese, le prossime fasi di crescita dell’area.

ZYSYzZXQ.jpegMJJtGcwg.jpegAgiKy9KQ.jpeg

 