GIULIANOVA, ESTATE 2026 DA BIG: PAT METHENY IL 7 LUGLIO. TRATTATIVA AVANZATA PER GIGI D’ALESSIO

Ce ne sarà davvero per tutti i gusti, quest’estate, a Giulianova. L’assessore al Turismo e Grandi eventi Marco Di Carlo stringe i tempi per la programmazione e, confermata la presenza di Pat Metheny, annuncia che è a buon punto la trattativa per avere in città Gigi D’Alessio e altri artisti di successo. In attesa della definizione dell’ingaggio del cantante partenopeo, si delinea quella che sarà, il 7 luglio, l’ esibizione di Pat Metheny, uno degli eventi musicali più attesi d’Abruzzo. Inserito nel circuito di Abbazie Summer Festival 2026, il concerto “Side Eye III+” è l’ultima ed innovativa proposta del grande chitarrista jazz statunitense. L’appuntamento è dunque a Giulianova, martedì 7 luglio, alle 21.30. I posti a sedere saranno 2000. Il concerto è l’unica data in Abruzzo. Il gruppo: Pat Metheny, chitarre; Chris Fishman, pianoforte e tastiere; Jermaine Paul, contrabbasso; Joe Dyson, batteria .

“Sarà una serata che unirà grande musica dal vivo, sperimentazione e dialogo tra generazioni – spiega Carlo Michini presidente della LuzMek, l’associazione organizzatrice di Abbazie Summer Festival - Vincitore di 20 Grammy Awards e tre dischi d’oro, Pat Metheny porterà sul palco un progetto aperto all’improvvisazione e alla creatività, confermando la vocazione del festival a offrire esperienze artistiche di eccellenza in città di straordinario fascino”. “ Giulianova sarà quel giorno la capitale della migliore musica jazz internazionale – sottolinea l’ assessore Marco Di Carlo – L’estate 2026 sarà di sicuro all’altezza delle precedenti, con grandi ospiti, eventi di rilievo e proposte originali per un pubblico di tutte le età”.

Biglietti su TicketOne e nei punti vendita autorizzati.