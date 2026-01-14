LA TOMBOLA TERAMANA CHIUDE IL SUO TOUR: GRAN FINALE IN PIAZZA MARTIRI DELLA LIBERTÀ DOMENICA 18 GENNAIO

Dopo un lungo viaggio tra piazze, quartieri e frazioni, la Tombola Teramana arriva al suo attesissimo gran finale. Il tour, iniziato il 9 dicembre a Scapriano, ha attraversato nelle settimane successive numerose località del territorio comunale, coinvolgendo famiglie, bambini, anziani e cittadini di ogni età e offrendo occasioni di incontro e condivisione nel segno della tradizione.

A fare da cornice all’ultima tappa sarà Piazza Martiri della Libertà, destinata a trasformarsi nel cuore di una grande festa collettiva: un appuntamento conclusivo che celebra una tradizione capace di unire generazioni e comunità, chiudendo in bellezza un’iniziativa che ha saputo diventare patrimonio partecipato della città.

La Tombola Teramana è un progetto speciale e fortemente identitario: una tombola scritta interamente in dialetto teramano, pensata per valorizzare la lingua locale, la cultura popolare e la memoria collettiva, riportando al centro la dimensione più autentica della socialità.

L’iniziativa nasce da un’idea della consigliera comunale Debora Fantozzi ed è stata condivisa e strutturata insieme al sindaco Gianguido D’Alberto e all’assessore Antonio Filipponi, con l’obiettivo dichiarato di portare nelle piazze un momento di incontro semplice, accessibile e capace di coinvolgere tutte le generazioni.

Un ringraziamento particolare viene rivolto al professor Elso Simone Serpentini, che ha saputo cogliere pienamente lo spirito del progetto contribuendo a “dare voce e anima” alla Tombola Teramana, e a Lisciani Giochi, che ha curato la produzione delle tombole permettendo la realizzazione concreta dell’iniziativa.

Nel corso delle settimane la Tombola Teramana ha animato scuole, oratori, piazze e spazi di aggregazione, trasformando ogni tappa in un momento di festa condivisa. Un percorso partecipato e sentito per il quale l’amministrazione comunale ringrazia cittadini, volontari, commercianti e tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita del tour.

Il gran finale è in programma domenica 18 gennaio nel cuore della città, con un pomeriggio scandito da appuntamenti pensati per tutta la famiglia, a partire dai più piccoli.

IL PROGRAMMA

dalle 15.30 alle 17.00 : Tombola Teramana per bambini, con animazione, giochi e tanti premi;

ore 17.00 : Lucilla Show , spettacolo di animazione e intrattenimento per grandi e piccoli;

dalle 18.30: Tombola Teramana per adulti e famiglie, concertata e animata da Roppoppò e dalla sua orchestra, che accompagneranno la tombolata con musica tradizionale.

L’invito a partecipare è rivolto a tutta la cittadinanza: bambini, famiglie, nonni e visitatori. La tombolata conclusiva rappresenterà il momento finale di un percorso che ha attraversato l’intero territorio comunale, portando socialità, cultura e spirito di appartenenza, e sarà l’occasione per vivere insieme – in piazza e numerosi – il gran finale di una vera festa di comunità.

