STRADE DANNEGGIATE DALLE PIOGGE TORRENZIALI: FINANZIATI GLI INTERVENTI SULLA PROVINCIALE 61 A CAMPLI E SULLA 34/E A CASTIGLIONE MESSER RAIMONDO. LAVORI IN PRIMAVERA

Approvato il progetto esecutivo per la sistemazione della strada provinciale 61 in località Campiglio di Campli, tra quelle segnalate dalla Provincia al Dipartimento di Protezione Civile per i danni causati dalle piogge torrenziali del 2023. Il finanziamento complessivo legato al ripristino dei danni ammonta a 350 mila euro, a cui si aggiungono ulteriori 150 mila euro destinati al ripristino della sede stradale e agli asfalti.

Finanziato anche un secondo intervento importante: 750 mila euro per la sistemazione della provinciale 34/E in località Vicenne, nel comune di Castiglione Messer Raimondo, anche questa inserita nell’elenco delle strade colpite dagli eventi meteorologici eccezionali.

In entrambi i casi sono previsti lavori mirati soprattutto alla sicurezza e alla prevenzione di nuovi cedimenti: interventi sulle sezioni di deflusso delle acque e sui sistemi di drenaggio per ridurre la spinta dei terreni di monte e di valle sulle carreggiate, oltre alla pulitura delle scarpate e alla posa di barriere di protezione.

I cantieri, come annunciato dalla Provincia, partiranno in primavera, con una programmazione degli interventi destinata a proseguire nel corso dell’anno.

«Come in molti altri casi – dichiara il presidente della Provincia Camillo D’Angelo – considerata la struttura geomorfologica dei terreni e la mancanza di cura dei versanti, questi non di nostra competenza, il cambiamento climatico e le piogge torrenziali sono fra le principali cause del danneggiamento della rete stradale provinciale. Tanti gli interventi in programma per il 2026, opere che saranno realizzate fra la tarda primavera e l’estate».