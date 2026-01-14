COMUNI PLASTIC FREE 2026, L’ABRUZZO PRIMO IN ITALIA: TRA I CAPOLUOGHI PREMIATI ANCHE TERAMO

Cresce la rete dei Comuni Plastic Free in Italia e l’Abruzzo si conferma, anche nel 2026, la regione più virtuosa. Sono infatti saliti da 122 del 2025 a 141 i Comuni che hanno superato la valutazione dell’associazione Plastic Free Onlus, ottenendo il riconoscimento riservato alle amministrazioni impegnate nella lotta all’abbandono dei rifiuti, nella promozione di comportamenti responsabili e nella gestione sostenibile del territorio. Il progetto è giunto alla quinta edizione.

Anche quest’anno l’Abruzzo guida la classifica nazionale con 24 Comuni premiati, davanti a Sicilia (20), Lombardia e Veneto (12), Campania (11) e Puglia (10).

TERAMO TRA I CAPOLUOGHI VIRTUOSI

Tra le città premiate figurano grandi centri come Roma, Milano, Torino, Bari, Ancona, Pescara, Campobasso, oltre a numerosi capoluoghi tra cui Benevento, Bergamo, Caltanissetta, Cremona, Cuneo, Enna, Ferrara, Latina, Olbia, Oristano, Pavia, Pisa, Ragusa, Rovigo, Teramo, Verona e Vicenza. Un risultato che conferma l’attenzione crescente delle amministrazioni locali verso le politiche ambientali e la riduzione della plastica.

L’annuncio ufficiale dei Comuni Plastic Free 2026 è stato dato a Montecitorio durante un incontro con i giornalisti alla presenza del presidente della Commissione Ambiente, Territorio e Lavori Pubblici della Camera, Mauro Rotelli, del fondatore e presidente di Plastic Free Onlus Luca De Gaetano e dei referenti regionali dell’associazione.

DE GAETANO: “RETE IN CRESCITA, OGGI SIAMO 141”

«Sono molto orgoglioso di vedere crescere ogni anno la rete dei Comuni Plastic Free: eravamo 49 nel 2022, oggi siamo 141 – ha dichiarato De Gaetano –. Un risultato che premia l’impegno concreto delle amministrazioni locali, che scelgono di intraprendere percorsi virtuosi per la tutela dell’ambiente, affiancate dal lavoro dei nostri 1.200 referenti territoriali e di migliaia di volontari».

De Gaetano ha evidenziato anche l’importanza delle attività di sensibilizzazione: «Sensibilizzando i cittadini, intervenendo nelle scuole e dialogando con le istituzioni, riusciamo ogni giorno a seminare cultura ambientale e costruire un futuro più pulito per le prossime generazioni».

Il riconoscimento sarà conferito ufficialmente il 14 marzo 2026 a Roma, presso il Teatro Olimpico.