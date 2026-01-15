SILVI, ENCOMI SOLENNI A QUATTRO AGENTI DELLA POLIZIA LOCALE: “DEDIZIONE E PROFESSIONALITÀ, UNA REGOLA DI VITA”

Un momento istituzionale carico di significato ha accompagnato l’inaugurazione della nuova sala consiliare. In occasione della cerimonia, il sindaco Andrea Scordella ha consegnato in forma solenne quattro Attestati di Encomio ad altrettanti agenti della Polizia Locale, in servizio al Comando di Silvi, distintisi in importanti operazioni di pubblica sicurezza.

Gli encomi sono stati conferiti agli agenti Paolo Pezzetti e Gianmichele Narcisi, nonché all’Assistente Capo di Polizia Locale Giuseppina Orlando e all’agente Sandro Salerni, protagonisti di interventi che hanno evidenziato prontezza operativa e alto senso del dovere.

Nel testo dell’attestato consegnato a Pezzetti e Narcisi vengono richiamate le motivazioni del riconoscimento: “Per l’encomiabile senso del dovere, l’elevato spirito di servizio e la spiccata professionalità dimostrati nel prestare tempestivamente soccorso a una persona ferita a seguito di incidente stradale, provvedendo alla messa in sicurezza dell’area e alla tutela della pubblica incolumità, pur intervenendo al di fuori dell’orario di servizio e del territorio comunale di competenza”.

Nella pergamena consegnata a Orlando e Salerni, invece, l’Amministrazione comunale sottolinea la qualità dell’azione svolta nelle operazioni di soccorso: “Per la tenacia, l’elevato spirito di servizio e le spiccate capacità operative dimostrate nel corso delle operazioni di ricerca di una persona scomparsa, dimostrando intuito, prontezza e scaltrezza professionale che hanno consentito di orientare in modo decisivo l’azione di ricerca che ha portato al rintraccio della persona e alla sua messa in sicurezza”.

A margine della consegna degli encomi, il sindaco Scordella ha evidenziato il valore del lavoro quotidiano svolto dagli agenti: “Sono orgoglioso e onorato di constatare che gli agenti della nostra Polizia Locale stanno dimostrando concretamente di essere animati, nel loro quotidiano difficile lavoro, da una piena dedizione ai compiti loro assegnati dalle leggi e dai regolamenti; dedizione che fa il pari con la professionalità acquisita e accresciuta grazie al continuo aggiornamento. Due elementi, questi, che sono una vera e propria regola di vita per chi sceglie di svolgere, come lavoro e missione, le funzioni di Polizia Locale”.

Soddisfazione anche da parte della comandante Claudia Gugliotti, che ha espresso apprezzamento non solo per i quattro agenti premiati ma per l’intero corpo. “Siamo fieri – ha dichiarato – del fatto che i nostri agenti dimostrano ogni giorno sul campo di avere coraggio, professionalità, diligenza e abnegazione eccezionali”.

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità cittadine: il presidente del Consiglio comunale Fabrizio Valloscura, la vicesindaca Luciana Di Marco, gli assessori Gianpaolo Lella, Alessandro Valleriani e Matteo Colatriano. Presenti inoltre, in rappresentanza di maggioranza e opposizione, i consiglieri comunali Monica Leonzi, Simona Monticelli, Gianni Di Febo, Vito Partipilo, Marco Guarnieri, Bruno Valentini e Matteo Di Febbo.