VIDEO-FOTO/ CONSIGLIO REGIONALE, SOSPIRI TRACCIA IL BILANCIO 2025: “NON È STATO UN ANNO FACILE, MA ABBIAMO GARANTITO STABILITÀ E RIFORME”

Un anno complesso, segnato soprattutto dal peso del deficit sanitario e da scelte definite “complicate”, ma portato avanti con l’obiettivo di lasciare “anno dopo anno una Regione migliore rispetto all’anno precedente”. È il bilancio del 2025 tracciato dal presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri, che ha illustrato numeri, risultati e prospettive dell’attività istituzionale dell’Assemblea abruzzese.

“Non è stato un anno facile – ha detto in apertura Sospiri – ma penso che lo abbiamo condotto bene per consegnare anno dopo anno una Regione migliore rispetto all’anno precedente. Per coprire il deficit sanitario si è intervenuti con delle priorità, il Consiglio è stato chiamato a scelte complicate. Ci sono state delle priorità come dicevo, ma comunque si è arrivati ad approvare una manovra finanziaria nei termini. Il 2026 potrà portare ad un alleggerimento della fatica”.

I NUMERI DEL 2025: 37 LEGGI APPROVATE, NESSUNA IMPUGNATA

Nel dettaglio, nel corso dell’anno il Consiglio regionale ha tenuto 19 sedute, approvando 37 leggi. Sono stati presentati 51 progetti di legge e varati 24 provvedimenti amministrativi. “Nessuna legge impugnata”, ha sottolineato Sospiri, evidenziando anche i dati delle attività degli organismi interni: 36 riunioni della Conferenza dei capigruppo (con 17 sedute), numerose sedute di commissione e 27 riunioni dell’Ufficio di presidenza.

LE RIFORME E I PROVVEDIMENTI: ENERGIE, CASA, LAVORO E SICUREZZA

Tra gli atti più rilevanti approvati nel 2025 figurano:

il testo per l’ individuazione delle aree idonee agli impianti di energia rinnovabile ;

la cosiddetta legge “Salva casa” ;

il riordino dei Consorzi industriali e la riforma dell’ Arap ;

l’istituzione dell’ Agenzia regionale Abruzzo Lavoro , con la riforma dei Centri per l’impiego;

le norme sulla sicurezza del personale sanitario ;

i servizi e consultori per la salute di minori, donne, coppie e famiglie;

la promozione di studio e ricerca sulle patologie oncologiche ;

le nuove norme su prevenzione e mitigazione del rischio valanghe ;

l’istituzione della Consulta dei giovani d’Abruzzo.

Tra i provvedimenti evidenziati anche l’approvazione, all’unanimità, del Piano del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise.

Guardando al futuro, Sospiri ha indicato tra i temi in agenda: la riforma del sistema idrico regionale, la riforma della legge elettorale, la riforma dello statuto, una nuova legge sulle cave e la disciplina delle concessioni demaniali marittime.

CULTURA, SCUOLA E POLITICHE SOCIALI: CONTRIBUTI E PROGETTI

Capitolo dedicato anche ai sostegni economici e alle attività culturali: nell’ambito della legge regionale 55/2013 sono stati erogati 405 mila euro di contributi diretti a enti e associazioni, mentre 250 mila euro sono stati destinati a bando per 136 enti e associazioni.

Confermato inoltre il sostegno al pendolarismo studentesco, che ha riguardato 10 mila studenti, con 240 mila euro riconosciuti ai vettori. Il premio dedicato a Fabrizia Di Lorenzo ha coinvolto 13 istituti scolastici e premiato con borse di studio 24 studenti per un totale di 10 mila euro.

LEGGE CONTRO LO SPOPOLAMENTO: 15 SEDUTE E 21 AUDIZIONI

Sul monitoraggio della legge regionale contro lo spopolamento dei piccoli Comuni, il Comitato per la Legislazione ha svolto un lavoro specifico: 15 sedute e 21 audizioni tra sindaci, amministratori, tecnici e funzionari, finalizzate al riordino della norma.

AVVISI, NOMINE E PROTOCOLLI

Nel corso dell’anno sono stati pubblicati 13 avvisi e adottati 4 decreti di nomina, tra cui quelli per il Revisore legale della Protezione civile e per i componenti dei Consorzi di Bonifica (Centro e Nord).

Tra gli atti istituzionali più significativi anche la firma del Protocollo d’intesa con la Soprintendenza Archeologia, Belle arti e Paesaggio per L’Aquila e Teramo, per la ricostruzione di sette edifici di culto danneggiati dal sisma. Indicati anche: la chiusura del cantiere per il recupero del complesso medievale di Castel Camponeschi (Prata d’Ansidonia), l’avvio dell’applicazione museapp e del museo virtuale del Consiglio regionale, oltre allo spostamento della sede di Piazza Unione a Pescara dopo l’adeguamento sismico.

Proseguono i lavori per il collegamento meccanizzato tra il Terminal dell’Aquila e il centro città e per il Parco urbano fuori le Mura.

FORMAZIONE E PERSONALE: 30 ASSUNZIONI IN TRE ANNI

Nel 2025 sono state erogate 226 ore complessive di formazione: una media di 97 ore per dipendente, pari al 242% del minimo legale previsto (40 ore). Negli ultimi tre anni, inoltre, sono state assunte 30 unità di personale, con l’età media scesa da 52 a 46 anni.

COMUNICAZIONE: BOOM DI VISUALIZZAZIONI SUI SOCIAL

Numeri molto alti anche sul fronte della comunicazione:

3.500.000 visualizzazioni dei contenuti Facebook (+630% rispetto al 2024), con 51.374 interazioni e oltre 15 mila follower ;

53 mila visualizzazioni su YouTube con 1.785 iscritti ;

66 mila visualizzazioni su Instagram con 2.348 follower ;

sul sito Emiciclonews.it 102 mila visualizzazioni, con 31 mila nuovi utenti.

Nel corso del 2025, inoltre, sono stati accolti all’Emiciclo quasi 1.600 studenti e 228 docenti provenienti da 44 scuole, oltre a rappresentanti di cinque associazioni regionali.

BIBLIOTECA E GARANTI: UN’ATTIVITÀ COSTANTE

La Biblioteca del Consiglio regionale conta un catalogo di 16.790 libri; nel 2025 ha registrato 400 utenti tesserati e 112 prestiti. Infine, Sospiri ha ricordato il lavoro svolto dagli organismi di garanzia e controllo: difensore civico regionale, garante dell’infanzia, garante dei detenuti, Corecom, Commissione pari opportunità e Istituto abruzzese per la storia della Resistenza e dell’Italia contemporanea.