PROTEZIONE CIVILE, AFFONDO CONTRO SCELLI, CAVALLARI: “BASTA VITTIMISMI, SERVONO RISPOSTE. CAMBI DI LINEA SENZA VISIONE”

Non si placa lo scontro politico attorno alla gestione della Protezione Civile regionale. Nel mirino finisce il direttore Maurizio Scelli, accusato di nervosismo, mancanza di dialogo istituzionale e continui cambi di linea che “certificano l’assenza di una visione strategica” sull’Agenzia.
Secondo quanto riportato nella nota, le dichiarazioni rilasciate da Scelli a una testata giornalistica “evidenziano nervosismo e confermano un preoccupante distacco dal personale, dai territori e dagli amministratori locali”. Viene respinta con decisione anche la tesi secondo cui le critiche al direttore sarebbero mirate a colpire indirettamente il presidente della Regione Marco Marsilio: “È una ricostruzione comoda, ma non veritiera. Le critiche riguardano scelte concrete, atti amministrativi e una gestione che sta producendo malumori diffusi tra sindaci, operatori e volontari”.
Nel testo si sottolinea inoltre che l’Abruzzo, negli ultimi anni, è stato segnato da eventi calamitosi “gravi e ripetuti” e che, proprio per questo, non può permettersi una Protezione Civile “attraversata da tensioni interne, divisioni e incertezze strategiche”. Un passaggio netto anche sul ruolo dell’Agenzia: “Non è un fortino personale né uno strumento di propaganda: è un servizio pubblico essenziale che deve essere efficiente, coeso e sottoposto al controllo democratico”.
“Nessun confronto con i consiglieri regionali”
Tra le accuse, quella dell’assenza di dialogo istituzionale. “Non ho mai ricevuto dal Direttore Scelli, né dalla sua struttura, inviti formali, incontri, confronti o momenti di approfondimento – si legge –. Parlare di apertura e collaborazione mentre si escludono o non si risponde sistematicamente ai consiglieri regionali è una contraddizione”.
Secondo la nota, non basterebbe citare esercitazioni o singole iniziative pubbliche: “Il dialogo non è fatto di eventi spot o operazioni di immagine, ma di confronto costante con chi rappresenta i territori e ha il dovere di vigilare sull’azione amministrativa”.
Il caso Notaresco: “Promesse smentite dai fatti”
Tra i punti ritenuti più critici viene indicata la vicenda della sede di Notaresco. A settembre, viene ricordato, Scelli avrebbe annunciato pubblicamente che la sede non sarebbe stata chiusa. Oggi, però, “ci troviamo di fronte a decisioni e atti che vanno in direzione opposta, senza risposte scritte e senza confronto con il territorio”, con il rischio di ripercussioni su presidio e tempi di intervento, “soprattutto in un’area fragile come il Teramano”.
Per l’estensore della nota, questa contraddizione “mina la credibilità dell’azione amministrativa” e dimostra una gestione “priva di una visione chiara”. Da qui la conclusione: “I continui cambi di idea certificano una mancanza di strategia”.
“Ascoltare il personale, non delegittimarlo”
Nel documento viene contestato anche l’atteggiamento verso le criticità interne: “Liquidare le segnalazioni del personale come montature politiche è un errore grave. Chi guida una struttura complessa dovrebbe ascoltare, non delegittimare”.
Le domande su eventi e ospedale da campo
In chiusura arrivano due quesiti ritenuti centrali e sui quali viene chiesta “trasparenza, priorità di spesa e reale capacità operativa”. Il primo riguarda la copertura economica di concerti ed eventi pubblici: con quali risorse sarebbero stati finanziati palco, service audio-luci e iniziative collaterali riconducibili alla Protezione Civile e tramite quali atti amministrativi tali spese sarebbero state autorizzate e rendicontate.
Il secondo punto riguarda l’ospedale da campo, più volte annunciato: se sia stato effettivamente acquisito, con acquisto o noleggio, con quali risorse, dove si trovi e se sia realmente operativo in caso di emergenza.
La responsabilità politica
Il testo collega infine la questione al livello politico: se, come afferma lo stesso Scelli, il responsabile politico della Protezione Civile regionale è il presidente Marsilio, allora “una struttura poco o mal organizzata è anche una responsabilità politica diretta del presidente”, perché le responsabilità “valgono non solo quando si rivendicano risultati, ma soprattutto quando emergono criticità che incidono sulla sicurezza dei cittadini”.