MATTARELLA ALL’AQUILA PER L’AVVIO DELL’ANNO DA CAPITALE ITALIANA DELLA CULTURA

È l’intervento del presidente della Repubblica Sergio Mattarella ad aprire ufficialmente, oggi, l’anno dell’Aquila Capitale italiana della cultura. Il capo dello Stato sarà alle 12 alla Scuola ispettori e sovrintendenti della Guardia di finanza di Coppito per la cerimonia inaugurale, ospitata nell’Auditorium della Finanza: un luogo altamente simbolico per la comunità aquilana, cuore della cittadella che la notte del 6 aprile 2009 accolse gli sfollati e divenne il centro operativo dell’emergenza terremoto. Il riconoscimento è il traguardo di un percorso inseguito con determinazione dalla città: ottenuto dopo una prima candidatura senza successo, grazie a un dossier ampio e strutturato capace di intrecciare memoria, identità e territorio, allargando lo sguardo oltre i confini comunali. In questa visione rientra anche il collegamento con il resto del Centro Italia, a partire dal “gemellaggio” con Rieti. L’Aquila ha puntato sul cammino di ricostruzione fisica, sociale ed economica, ma anche sulla propria storia culturale: radici che, in una fase del Novecento, l’avevano trasformata in una vera capitale di musica e teatro. Alla cerimonia, insieme al presidente Mattarella e al sindaco Pierluigi Biondi, prenderanno la parola anche il ministro della Cultura Alessandro Giuli e il presidente della Regione Marco Marsilio. L’impianto artistico è firmato dal maestro Leonardo De Amicis, che ha ideato una narrazione corale: un racconto per quadri capace di fondere musica, parole e immagini e di trasformare la scaletta in un affresco dell’identità aquilana. La mattinata sarà trasmessa in diretta su Rai 3 a partire dalle 10.45 e rilanciata anche sui canali social del Comune. A condurre saranno Francesca Fagnani e Paride Vitale. La cerimonia si aprirà con l’esecuzione dell’Inno di Mameli e dell’Inno alla Gioia. Nella prima parte saliranno sul palco l’attore Giorgio Pasotti e la cantante Amara per un passaggio dedicato alle origini della città e al patto comunitario che ne segnò la fondazione. Il tema del rapporto tra centro e periferia verrà affrontato attraverso le performance di Simone Cristicchi e con “Amara terra mia”, interpretata da Gianluca Ginoble de Il Volo. Seguirà una riflessione sulla rinascita e sul perdono con l’attrice Viola Graziosi e l’esecuzione de “La Cura”. Il valore della comunità tornerà al centro con un nuovo intervento di Pasotti, accompagnato dalla musica di Simona Molinari. La dimensione internazionale sarà invece rappresentata dal compositore aquilano Fabrizio Mancinelli, autore di musiche per importanti produzioni cinematografiche, che dirigerà la composizione originale “When Time Begins Again”. Ampio spazio anche al concetto di “Città Multiverso”, con l’intervento del giornalista e scrittore Pietrangelo Buttafuoco e una lettura corale sull’Abruzzo sulle musiche di Ennio Morricone, omaggio al compositore e cittadino onorario del capoluogo. A sostenere l’intero impianto narrativo sarà una grande compagine musicale che riunisce alcune delle eccellenze del territorio: i professori dell’Istituzione Sinfonica Abruzzese, I Solisti Aquilani, gli studenti del Conservatorio “Alfredo Casella” e i Cori riuniti della città dell’Aquila.

LA FESTA IN CENTRO STORICO

Il programma inaugurale proseguirà nel pomeriggio tra le vie del centro con la direzione artistica affidata a Marco Boarino e un evento diffuso. Si comincia alle 17.30 in piazza Battaglione Alpini, alla Fontana luminosa, con il drone show “Sotto un unico cielo”, creazione originale che attraverso coreografie luminose racconterà storia e identità del territorio, insieme alla sua capacità innovativa. Dalle 17.45 alle 18.15 arriverà “Il villaggio della luce” con Dundu, burattino alto cinque metri manovrato a mano: un gigante luminoso che attraverserà il Corso fino a piazza Duomo, dove è previsto lo spettacolo “La città celestiale”, tra luci aeree e installazioni a terra. Alle 19 è in programma l’accensione dell’installazione “Il faro 99”. Tra le 19 e le 21.30 le piazze del centro ospiteranno intrattenimento e performance, prima della replica del drone show alle 21.30.