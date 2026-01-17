MONTORIO, SIT-IN ALLA PANCHINA ROSSA: SOLIDARIETÀ ALLA GIOVANE CHE HA DENUNCIATO

Un presidio davanti alla panchina rossa del parco vicino al municipio di Montorio per esprimere vicinanza alla ragazza che ha denunciato e tornare a chiedere un passo indietro del vice sindaco Francesco Ciarrocchi. L’iniziativa, intitolata “Il valore del sostegno”, è promossa dalla Conferenza delle Donne Democratiche di Teramo insieme ad alcune realtà civiche e sindacali e si terrà domani dalle 11.15 alle 13.15. Il sit-in intende ribadire la posizione degli organizzatori sulla vicenda che ha coinvolto il vice sindaco, ginecologo di professione, condannato nel novembre scorso in primo grado a cinque anni per abusi sessuali ai danni di una ragazza di 19 anni durante una visita medica nel suo studio privato. La mobilitazione si è riaccesa dopo la bocciatura, in consiglio comunale, della mozione di sfiducia presentata dall’opposizione e respinta dalla maggioranza del sindaco Fabio Altitonante. Alla votazione ha partecipato anche lo stesso Ciarrocchi, esprimendo voto contrario. Nei giorni scorsi, sulla panchina rossa, è comparso un cartello con la scritta “Ciarrocchi vergogna”. Sul caso hanno preso posizione anche altre realtà del territorio, tra cui Campetto occupato, Collettivo Malelingue e la segretaria della Fiom-Cgil Natascia Innamorati. Le Donne Democratiche avevano già in precedenza chiesto le dimissioni del vice sindaco.