VIDEO/ DOMANI GRANDE TOMBOLATA TERAMANA IN PIAZZA MARTIRI: IL GIOCO DELLA TRADIZIONE ALLIETATO DA ROPPOPO'

Teramo riscopre una delle sue tradizioni più amate e la porta nel cuore della città. Domani in piazza Martiri torna la Tombolata Teramana, appuntamento pensato per grandi e piccini che unisce gioco, dialetto e memoria popolare. A ricordare orari e programma dell’iniziativa è la consigliera comunale Deborah Fantozzi, tra le promotrici del progetto che riporta in scena un rito capace di attraversare generazioni. La Tombola Teramana è un progetto culturale e popolare promosso dal Comune di Teramo e dalla stessa consigliera Fantozzi, con la supervisione scientifica del professor Elso Simone Serpentini e la collaborazione dell’associazione Roppopò. La presentazione ufficiale dell’iniziativa si è svolta oggi nella sede dello IAT, alla presenza delle istituzioni e dei soggetti coinvolti, sancendo il ritorno di un gioco che è molto più di un semplice passatempo: un vero racconto collettivo fatto di dialetto, memoria e vita quotidiana.