FRATELLI D'ITALIA FESTEGGIA/ DIVERSI RICORSI VINTI SULLA STRADA PROVINCIALE 3

Diversi ricorsi contro le multe elevate dall’autovelox fisso installato lungo la Strada provinciale 3, l’arteria che collega il Comune di Teramo con la Val Vibrata, sono stati accolti. A renderlo noto sono il consigliere comunale di Teramo Luca Corona e il sindaco di Campli Federico Agostinelli, che insieme al consigliere provinciale Pietro Adriani hanno seguito l’azione portata avanti a supporto degli automobilisti sanzionati.

Secondo quanto comunicato dai promotori dell’iniziativa, le decisioni favorevoli nei ricorsi confermerebbero criticità legate al dispositivo, ritenuto non omologato. Un aspetto che, sostengono, sarebbe stato in passato oggetto di dichiarazioni contrastanti da parte dei vertici provinciali.

La questione ruota attorno a un tratto di strada dove, negli ultimi mesi, molti automobilisti hanno ricevuto sanzioni per il superamento del limite di 70 km/h. Il limite – viene evidenziato – sarebbe stato abbassato nel tempo da 90 km/h a 70 km/h senza motivazioni considerate sufficientemente chiare dagli utenti. Un cambiamento che, secondo le stime riportate, avrebbe contribuito a generare un numero molto elevato di verbali: circa 20.000 multe.

Corona e Agostinelli chiedono ora alla Provincia di fare chiarezza sulla gestione complessiva del tratto: in particolare sul limite imposto e sul posizionamento dell’autovelox, che sarebbe stato spostato da una corsia all’altra, creando – denunciano – incertezza tra gli automobilisti. Diversi cittadini, infatti, avrebbero segnalato confusione e rallentamenti improvvisi in prossimità del punto di rilevazione.

L’obiettivo, sottolineano i promotori dei ricorsi, è “difendere e tutelare i diritti dei cittadini” e garantire strumenti corretti per la presentazione delle opposizioni. L’invito rivolto alle autorità competenti è quello di intervenire per “ripristinare legalità e chiarezza” lungo la Provinciale 3, evitando il protrarsi di una situazione che continua a generare polemiche e contenziosi.

Luca Corona, consigliere comunale di Teramo

Federico Agostinelli, sindaco di Campli