VIDEO/ AMMINISTRATIVE, IL PD SI RIORGANIZZA: QUATTRO COMUNI AL VOTO A MAGGIO E CI SONO I PRIMI NOMI...SI PENSA ANCHE A TERAMO PER IL POST GIANGUIDO

Si voterà in quattro comuni della provincia di Teramo nel prossimo mese di maggio e il Partito Democratico è già al lavoro per farsi trovare pronto alla competizione elettorale. In queste settimane il partito sta completando la riorganizzazione politica e organizzativa in vista della tornata amministrativa, con l’obiettivo di costruire alleanze e definire candidature condivise.

A Montorio, secondo quanto trapela dagli ambienti del centrosinistra, sarebbe ormai confermato l’appoggio a Raniero Barnabei, indicato come candidato unitario dell’intera coalizione di centrosinistra.

A Castelli, invece, il quadro resterebbe legato alle scelte del sindaco uscente: se Rinaldo Seca dovesse ritenere opportuno ricandidarsi, il Partito Democratico sarebbe pronto a sostenerlo.

Definite anche le linee negli altri due comuni chiamati alle urne: il Pd avrebbe già individuato un candidato anche a Isola del Gran Sasso e a Castel Castagna, completando così il perimetro delle scelte territoriali in vista di maggio.

Domani è prevista una riunione di coordinamento per limare gli ultimi dettagli, come confermato dal segretario provinciale Robert Verrocchio, che ha ribadito l’impegno del partito nella costruzione di progetti amministrativi solidi e credibili.

E mentre l’attenzione è concentrata sui comuni al voto, non manca – assicurano dal Pd – uno sguardo anche sul capoluogo: il partito mantiene infatti un’attenzione costante su Teramo città, in vista dei prossimi passaggi politici e amministrativi.