IL SINDACO DI SANT'OMERO EMANA UN’ORDINANZA: INTERDETTA UN’AREA DEL CIMITERO COMUNALE

Il sindaco di Sant'Omero Andrea Luzii ha emanato un’ordinanza contingibile e urgente a tutela dell’incolumità pubblica e privata disponendo l’interdizione di una parte interna del Cimitero comunale. Il provvedimento, firmato nelle ultime ore, arriva a seguito di un sopralluogo effettuato dai Vigili del fuoco insieme al responsabile dell’Ufficio tecnico comunale. Secondo quanto emerso durante le verifiche, l’area interessata presenterebbe criticità tali da rendere necessario un intervento immediato di prevenzione, con l’obiettivo di evitare potenziali rischi per cittadini e visitatori. Per questo motivo, il primo cittadino ha disposto la chiusura e la messa in sicurezza della porzione interna individuata, vietandone l’accesso fino al ripristino delle condizioni di piena agibilità. L’ordinanza prevede dunque l’interdizione della zona segnalata e l’adozione delle misure necessarie per la tutela delle persone, in attesa dei successivi interventi tecnici che dovranno definire con precisione entità del problema e tempi di risoluzione. Contestualmente, è stato attivato il monitoraggio da parte degli uffici competenti, con la predisposizione della segnaletica e delle limitazioni di passaggio. Dal Comune fanno sapere che l’accesso al cimitero resta comunque garantito nelle aree non coinvolte dal provvedimento, così da consentire lo svolgimento delle normali visite ai defunti. L’amministrazione invita tuttavia la cittadinanza al rispetto delle disposizioni, raccomandando di attenersi ai divieti e alle indicazioni presenti sul posto. Nei prossimi giorni, spiegano dagli uffici comunali, seguiranno ulteriori valutazioni tecniche per individuare gli interventi necessari e programmare la riapertura dell’area interdetta in condizioni di piena sicurezza.