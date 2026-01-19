RIQUALIFICAZIONE DELLE PISCINE DI ACQUAVIVA: VIA LIBERA AL BANDO DA 22,3 MILIONI CON IL PROJECT FINANCING

Il Comune di Teramo accelera sull’intervento PNRR per la riqualificazione delle piscine comunali dell’impianto sportivo di Acquaviva. Con Registro generale n. 55 del 16/01/2026 ( Determinazione dirigenziale n. 7 del 16/01/2026, proposta n. 171 del 16/01/2026 ) è stata approvata la documentazione che consente di avviare la gara per l’affidamento in concessione, tramite project financing, con procedura aperta ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs 36/2023. Il valore complessivo dell’operazione è pari a 22.356.539,77 euro (CIG B9FD556F68), calcolato come valore della concessione. Nel dettaglio, il quadro economico indicato nel provvedimento comprende:

2.346.000,00 euro per i lavori (al netto IVA);

114.139,60 euro per i servizi di ingegneria e architettura (al netto IVA, cassa 4% inclusa);

19.896.400,17 euro per la gestione, determinata sulla base dei fatturati annui previsti nel PEF.

CONCESSIONE VENTENNALE E “MIGLIOR RAPPORTO QUALITÀ/PREZZO”

La concessione avrà una durata di 20 anni. L’affidamento avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa (art. 108 del Codice), individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, secondo criteri e punteggi già definiti nei precedenti atti richiamati (determinazioni n. 3075 del 29/12/2025 e n. 10 del 12/01/2026).

Il bando riguarda non solo l’esecuzione dell’intervento, ma anche la parte tecnica e gestionale: progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, verifica di vulnerabilità sismica, direzione lavori e contabilità, fino alla gestione delle piscine comunali del complesso sportivo.