POLIZIA LOCALE DI SILVI, NEL 2025 OLTRE 5.700 SANZIONI E 4.200 INTERVENTI

Nel 2025 la Polizia Locale di Silvi ha svolto un’attività capillare e costante su tutto il territorio comunale. Nell’anno sono state elevate oltre 5.700 sanzioni per violazioni al Codice della Strada, tra cui 280 per mancate revisioni, 70 per assenza di copertura assicurativa e numerosi verbali per la guida di monopattini senza casco. Sul fronte della prevenzione e della sicurezza sono stati effettuati oltre 4.200 interventi, rilevati 88 sinistri stradali (uno mortale) e riscontrate diverse situazioni di irregolarità. Il sindaco Andrea Scordella ha sottolineato come i dati confermino la presenza costante sul territorio e l’efficacia operativa del Corpo. Significativa anche l’attività amministrativa: gestiti più di 4.000 protocolli, lavorate quasi 3.500 pratiche e predisposte 240 determine. Tra i servizi svolti anche viabilità scolastica, Street Control, sequestri di veicoli non assicurati, TSO e ASO, interventi legati alla custodia di animali e al controllo della fauna selvatica (lupi e cinghiali). La comandante Claudia Gugliotti ha attribuito i risultati all’impegno del personale e al supporto dell’Amministrazione comunale, indicando come obiettivo futuro il consolidamento e il miglioramento dei servizi a favore dei cittadini.