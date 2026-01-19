CARNEVALE DI SANT’EGIDIO ALLA VIBRATA, IL 15 E 17 FEBBRAIO TORNA LA FESTA DELLE CONTRADE: È LA 31ª EDIZIONE

La tradizione si rinnova e il paese è già in fermento: il 15 e 17 febbraio è in programma la 31ª edizione del Carnevale di Sant’Egidio alla Vibrata, uno degli eventi più attesi e sentiti del territorio. Dopo la ripartenza dello scorso anno, che ha riportato in strada pubblico e partecipazione con numeri significativi, la manifestazione torna a confermarsi come un punto di riferimento nel panorama carnevalesco abruzzese. Cuore dell’edizione 2026 saranno le sette contrade, chiamate a dare vita ai carri allegorici: vere e proprie opere scenografiche realizzate con mesi di lavoro, passione e abilità artigianale. I carri restano l’elemento distintivo del Carnevale santegidiese e rappresentano, anno dopo anno, il tratto identitario di una manifestazione capace di coniugare creatività e qualità organizzativa. Non solo spettacolo e divertimento: il Carnevale è anche un momento di forte partecipazione collettiva che coinvolge famiglie, giovani e visitatori. Un’occasione che valorizza il tessuto sociale e culturale della comunità e che porta con sé un indotto importante per il territorio. La 31ª edizione si inserisce così nel solco di una storia ultratrentennale che continua a crescere e a rinnovarsi, confermando il Carnevale come simbolo di aggregazione, identità e vitalità per Sant’Egidio alla Vibrata.