TENTATIVI PER SALVARE IL MOTE, MA PESANO DUE MILIONI DI DEBITI: “OPERAZIONE A RISCHIO”

Ci sono varie proposte, tutte nella direzione di evitare la liquidazione del Mote a tutti i costi. È quanto trapela dalla riunione che si è svolta oggi tra il sindaco e la Teramo Ambiente con il Presidente Saccomandi, incontro che verrà ratificato dai sindaci mercoledì prossimo durante l'assemblea convocata oggi. Sul tavolo, diverse ipotesi per scongiurare lo stop definitivo e mantenere in piedi l’operazione, almeno nel breve periodo. Per il momento non si andrà in tribunale con i libri contabili, soluzione che avrebbe rappresentato un passaggio critico e simbolicamente definitivo. C'è sempre l'ipotesi dell'incorporazione o l'acquisto del ramo d'azienda "pulito" Tuttavia, il quadro resta fragile. A preoccupare è soprattutto la situazione finanziaria: una mole di debiti che si aggira intorno ai due milioni di euro, cifra che rischia di rendere qualsiasi piano di salvataggio estremamente complesso, se non impraticabile. In sostanza, la linea politica e amministrativa appare chiara: provare a evitare la liquidazione, cercando una via d’uscita condivisa. Ma l’esito potrebbe dipendere dalla sostenibilità economica dell’intervento: davanti a un’esposizione così pesante, l’operazione potrebbe crollare inesorabilmente.