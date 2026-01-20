VIDEOINTERVISTA/ SCUOLA SAVINI, AL VIA I LAVORI: PRIMA LA BONIFICA DAL GUANO, CANTIERE DA MARZO, DI MARCANTONIO FA IL PUNTO E SI APPELLA ALLA REGIONE PER L'AUTOSTAZIONE DI PIAZZALE SAN FRANCESCO

Con il suo consueto garbo istituzionale, ma anche con toni che non nascondono una punta di rivincita verso i detrattori, l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Teramo, Marco Di Marcantonio, ha annunciato l’avvio degli interventi alla scuola media Savini. Un annuncio che arriva “in barba” alle critiche piovute negli ultimi due mesi contro di lui e contro il suo assessorato, accusati – da più fronti – di non procedere con il cantiere. Questa mattina Di Marcantonio ha tenuto una riunione operativa con il Consorzio Rennova, definendo l’immediata partenza delle attività. Il cronoprogramma stabilito prevede già dal 16 gennaio la rimozione del guano e la bonifica preliminare, passaggio indispensabile prima dell’apertura vera e propria del cantiere, fissata per marzo. L’intervento alla Savini vale complessivamente 4 milioni e 300 mila euro e, secondo quanto illustrato dall’assessore, avrà una durata stimata in due anni di lavoro. Di Marcantonio ha voluto inoltre collocare la ricostruzione della scuola in un quadro più ampio: «La ricostruzione scolastica non va vissuta a compartimenti stagni: la Savini e la San Giuseppe consentiranno di proseguire con altri cantieri, con atti e passaggi già pianificati», ha dichiarato, rivendicando una strategia complessiva sull’edilizia scolastica cittadina. E a chi, in questi mesi, lo ha accusato di immobilismo sul cantiere Savini, l’assessore replica con una frase che suona come un messaggio politico: «Lavoriamo e continuiamo a lavorare. A Teramo rimarranno un paio di cose ancora da fare: il vecchio municipio, prossimo alla pubblicazione del bando, e l’ex stadio comunale. D’Alberto sarà ricordato come un sindaco che lascia una dote alla città contemporanea». Infine, l’assessore ha lanciato un appello ai consiglieri regionali affinché anche la Regione Abruzzo e la Tua intervengano con decisione per sbloccare un altro cantiere considerato cruciale: quello di piazza San Francesco, che – denuncia Di Marcantonio – continua a non riuscire ad avanzare.