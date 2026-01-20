FIERA DELL’AGRICOLTURA, IL COMUNE DÀ IL VIA ALLA 35ª EDIZIONE: APPUNTAMENTO DAL 23 AL 26 APRILE 2026 AL PARCO FLUVIALE

La Giunta comunale ha autorizzato lo svolgimento della “Fiera dell’Agricoltura di Teramo – 35ª edizione”, in programma dal 23 al 26 aprile 2026, confermando come sede l’area del Parco Fluviale e concedendo ufficialmente il patrocinio della Città di Teramo. L'Amministrazione ribadisce l’importanza di un appuntamento ormai storico, capace di richiamare espositori e pubblico e di valorizzare il comparto agricolo, zootecnico ed eno-gastronomico, centrale per l’economia locale e provinciale. Nel provvedimento si sottolinea come la manifestazione, dopo il successo delle passate edizioni, rappresenti non solo un’occasione di promozione delle produzioni tipiche, ma anche un momento di confronto e approfondimento per tutto il settore, anche grazie al rapporto con l’Università di Teramo e in particolare con le facoltà legate ai temi dell’agricoltura e della veterinaria. Un altro passaggio centrale riguarda l’organizzazione: anche per il 2026 l’Amministrazione intende affidare l’intera gestione dell’evento al ricostituendo Comitato Fiera dell’Agricoltura, composto da enti e istituzioni con specifica attinenza al settore. Il Comune ha deciso di aderire formalmente al Comitato, approvando lo schema di atto costitutivo (allegato alla delibera) e delegando a rappresentare l’Amministrazione l’assessore al Commercio Antonio Filipponi.