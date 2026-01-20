MULTE IN AUMENTO A TERAMO, ECCO IL TESORETTO DEL COMUNE: OLTRE 1,4 MILIONI DA SPENDERE PER STRADE E CONTROLLI

Via libera dalla Giunta comunale alla programmazione triennale sull’utilizzo dei proventi derivanti dalle sanzioni per violazioni al Codice della strada. L’esecutivo guidato dal sindaco Gianguido D’Alberto ha definito la destinazione delle risorse per le annualità 2025, 2026 e 2027, come previsto dagli articoli 208 e 142 del Codice della strada. Il provvedimento, presentato dal Comandante della Polizia Locale Franco Zaina su indirizzo dell’assessore alla Polizia Locale Graziano Ciapanna, fotografa anche l’andamento delle entrate: nel 2025 i proventi risultano in aumento rispetto alle stime iniziali. La previsione di entrata per l’anno in corso passa infatti a 1.456.168,71 euro, con un accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) pari a 314.991,97 euro, per un totale netto disponibile di 1.141.176,74 euro. Come stabilisce la normativa, almeno il 50% di tali somme deve essere vincolato a interventi connessi alla sicurezza stradale. Per il 2025 la quota vincolata viene quantificata in 570.588,37 euro e ripartita tra tre macro-ambiti principali.

LA QUOTA PIÙ ALTA ALLA SEGNALETICA

La fetta più consistente delle risorse viene destinata a segnaletica e interventi sulle strade comunali: 275.409,56 euro, pari al 48,26% della quota vincolata, ben oltre il minimo previsto del 25%. Le risorse serviranno per sostituzione, ammodernamento, potenziamento, messa a norma e manutenzione della segnaletica.

POTENZIAMENTO DEI CONTROLLI E DOTAZIONI ALLA POLIZIA LOCALE

Un’altra parte importante riguarda il rafforzamento dell’attività di controllo e accertamento: al capitolo vengono destinati 155.178,81 euro (27,19%). Nel dettaglio sono previste voci per vestiario, licenze d’uso, acquisto di beni strumentali, banche dati, noleggio automezzi, formazione al poligono di tiro e un pacchetto legato a videosorveglianza, noleggio autovelox e taratura etilometro.

STRADE E PREVIDENZA: 140 MILA EURO

La terza voce, legata ad altre finalità connesse alla sicurezza stradale, vale 140.000 euro (24,53%). Sono previste risorse per:

50.000 euro alle forme di previdenza e assistenza complementare per il personale dell’area vigilanza;

90.000 euro per manutenzione stradale e viabilità.

LE PREVISIONI PER IL 2026 E 2027

Per le annualità successive, l’Amministrazione stima entrate pari a 1.200.000 euro annui. Al netto dell’FCDE (280.037,83 euro), la disponibilità 2026 e 2027 viene calcolata in 919.962,17 euro, con quota vincolata al 50% pari a 459.981,08 euro per ciascun anno.

Nel dettaglio, per il 2026 (e con lo stesso impianto per il 2027) si prevede:

254.981,08 euro (55,43%) alla segnaletica;

155.000 euro (33,70%) al potenziamento controlli e dotazioni della Polizia Locale (vestiario, licenze, beni strumentali, banche dati, noleggio automezzi, formazione, autovelox/videocamere ed etilometro);

50.000 euro (10,87%) alla previdenza e assistenza complementare del personale.

Nel documento viene inoltre indicato che per l’articolo 142 (violazioni dei limiti di velocità con apparecchiature di rilevamento), per il triennio la previsione è pari a zero euro.